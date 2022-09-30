Memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı için yeni hesaplama! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ne olacak? İşte meslek meslek maaş zammı
Yaklaşık 14 milyon emekli ve 5 milyon kamu çalışanının gözü şimdiden Ocak zammında. 2023 yılının ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Emeklilerin, memurların Ocak zammı için ipucu geldi. AA Finans'ın anketinden çıkan yüzde 73.88'lik yıl sonu enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.16, memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 23.30 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları nasıl etkilenecek? Memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek maaş zammı
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde Eylül ayı enflasyon tahmini yüzde 3.53, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.88 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 22.16 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 22.16 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 23.30'a ulaşacak.
TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 226 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 494 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 127 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 725 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 22.16 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 74, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 549 liraya ulaşacak.
EK İYİLEŞTİRME GÜNDEMDE
Zam oranları Ocak ayında belli olacak. Ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek.