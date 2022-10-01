EYT 45,47,50 yaş hesabı + 1993,1999,2000,2008 prim başlangıcıyla emeklilik... EYT bu kişileri vuracak! Son 2,3 ay!

EYT son dakika haberleri | EYT düzenlemesinde son durum belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Vedat Bilgin Aralık ayını işaret ederken, flaş bir açıklama da bir önceki gün AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" dedi. Peki EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT formülü ne? EYT kimleri kapsayacak? 40'lı yaşlarda emeklilik mümkün mü? 1996-1997-1998-1999 sigorta başlangıcına göre emeklilik hesabı -TABLOSU!