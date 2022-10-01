EYT 45,47,50 yaş hesabı + 1993,1999,2000,2008 prim başlangıcıyla emeklilik... EYT bu kişileri vuracak! Son 2,3 ay!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son viraja girildi. EYT cephesindeki yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca EYT'li tarafından yakından takip ediliyor. YT düzenlemesine ilişkin bir açıklamalar peş peşe geliyor. Bakan Bilgin'in ardından AK Parti kanadından da bir müjde verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin staj süresinin emeklilik kapsamına alınacağını belirtirken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemeye ilişkin yıl sonu mesajını verdi. İşte gelişmeler...
EYT son dakika haberleri | EYT düzenlemesinde son durum belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin Aralık ayını işaret ederken, flaş bir açıklama da bir önceki gün AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" dedi. Peki EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT formülü ne? EYT kimleri kapsayacak? 40'lı yaşlarda emeklilik mümkün mü? 1996-1997-1998-1999 sigorta başlangıcına göre emeklilik hesabı -TABLOSU!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündem hakkında değerlendirmelerde bulunurken, EYT düzenlemesine ilişkin de şu ifadeleri kullandı;
"Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız."
VEDAT BİLGİN'DEN 'ÇALIŞMA TAMAMLANDI' AÇIKLAMASI
En kritik açıklamalardan biri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulunan Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." şeklinde konuştu.
"ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!"
Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarınIN Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.