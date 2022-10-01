Memur- SSK, Bağkur emekli meslek meslek ZAMLI maaş TABLOSU: Polis, öğretmen, hemşire, vaiz... 2023'te %73.88 ZAM!
Ekim ayına girdiğimiz şu zamanlarda, Ocak zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Memur ve emekli milyonlar yeni yılda alacakları maaşı merak ediyor. Bu noktada AA Finans'ın anketinden çıkan yüzde 73.88'lik yıl sonu enflasyon tahminiyle emekli ve memurlarının zam oranlarını hesapladık. Polis, öğretmen, doktor, kaymakam, hemşire, teknisyen, avukat, vaiz, şube müdürü, SSK ve Bağkur emeklisi güncel hesaplı maaş TABLOSU haberimizde! Pek, emekli ve memur Ocak 2023'te ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte detaylar...
01.10.2022 10:58 - Son Güncelleme: 01.10.2022 10:58
Tüm hesaplamalar yeniden yapıldı. Ocak 2023'te 14 milyon memur ve 5 milyon emekli ne kadar zam alacaklarını araştırıyor. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde emeklilerin ve memurların Ocak zammı için AA Finans'ın anketinden yeni enflasyon tahmini geldi. Peki Emekli zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte Ocak 2023 Emekli- memur zammı ile en düşük ve en yüksek maaşlar...
Bu oranlar ışığında yeni maaşlar da belli oldu. Tahmine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 226 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 494 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 127 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 725 liraya yükselecek.