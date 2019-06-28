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Çalışanlar dikkat! Yıllık izinlerin yanı sıra bu izinlerde de ücret kesilmiyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışanlar ve işverenler arasında en çok konuşulan konuların arasında izinler geliyor. İş Kanunu mazeret izinlerini düzenlerken bu günlerin çalışılmış gibi sayılacağını söylüyor. Dolayısıyla ücret kesilmiyor. Mazeret izniyle ilgili düzenlemede bazı sınırlar var. Buna göre evlilik ve ölüm halleri mazeretten sayılıyor. Peki çalışanların mazeret izni hakkı da var mıdır? Bu süre memur ve işçide farklılık gösterir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı...

28.06.2019 07:50 - Son Güncelleme: 28.06.2019 07:50
Çalışanlar dikkat! Yıllık izinlerin yanı sıra bu izinlerde de ücret kesilmiyor...

Yaz aylarıyla birlikte çalışanlarla işverenler arasında en çok konuşulan konuların başında izinler geliyor. Yıllık ücretli izinlerin dışında çalışanların başka izin hakları da bulunuyor. İş Kanunu mazeret izinlerini düzenlerken bu günlerin çalışılmış gibi sayılacağını söylüyor. Dolayısıyla ücret kesilmiyor. Mazeret izniyle ilgili düzenlemede bazı sınırlar var. Buna göre evlilik ve ölüm halleri mazeretten sayılıyor.

Çalışanlar dikkat! Yıllık izinlerin yanı sıra bu izinlerde de ücret kesilmiyor...

MEMURLARIN DAHA FAZLA
Yasa işçi için evlilikte sadece çalışanın düğününü kabul ediyor ve 3 gün izin veriyor. Örneğin; işçinin çocuğu evleniyorsa, bu mazeretten sayılmıyor. Evlilik izni memurlarda 7 gün olarak uygulanıyor. Memur, çocuğunun evliliği halinde de mazeret izni kullanabiliyor. Yasa işçiler için anne, baba, eş, çocuk ve kardeş ölümlerinin dışında mazeret izni alınmasını kabul etmiyor.

Çalışanlar dikkat! Yıllık izinlerin yanı sıra bu izinlerde de ücret kesilmiyor...

Ölümlerde işçiye 3 gün mazeret izni verilirken, memurlar 7 gün izinli sayılıyor. Memurlar kayınpeder veya kayınvalide ile eşinin kardeşinin ölümlerinde izin alabilirken, işçiler alamıyor. Yapılan sözleşmelerde ya da toplu iş sözleşmelerinde bu konularla ilgili maddeler konularak sorun çözülüyor.

Çalışanlar dikkat! Yıllık izinlerin yanı sıra bu izinlerde de ücret kesilmiyor...

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA 10 GÜN
En az yüzde 70 oranında engelli veya sürekli hastalığı olan çocuğu için işçiye bir yıl içinde 10 gün ücretli izin veriliyor. Bu hakkı ebeveynlerden sadece biri kullanabiliyor. Eşi doğum yapan işçi ise 5 gün izin kullanırken, bu hak memurlarda 10 gün uygulanıyor.

Çalışanlar dikkat! Yıllık izinlerin yanı sıra bu izinlerde de ücret kesilmiyor...

AMAN DİKKAT!
Yasada tarif edilmeyen ya da sözleşmede olmayan gerekçelerle mazeret izni kullanılması, hem ücretinizin kesilmesine, hem de belli şartlarda tazminatsız işten çıkartılmanıza yol açabilir.

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