Çalışanlar dikkat! Yıllık izinlerin yanı sıra bu izinlerde de ücret kesilmiyor...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışanlar ve işverenler arasında en çok konuşulan konuların arasında izinler geliyor. İş Kanunu mazeret izinlerini düzenlerken bu günlerin çalışılmış gibi sayılacağını söylüyor. Dolayısıyla ücret kesilmiyor. Mazeret izniyle ilgili düzenlemede bazı sınırlar var. Buna göre evlilik ve ölüm halleri mazeretten sayılıyor. Peki çalışanların mazeret izni hakkı da var mıdır? Bu süre memur ve işçide farklılık gösterir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı...
Yaz aylarıyla birlikte çalışanlarla işverenler arasında en çok konuşulan konuların başında izinler geliyor. Yıllık ücretli izinlerin dışında çalışanların başka izin hakları da bulunuyor. İş Kanunu mazeret izinlerini düzenlerken bu günlerin çalışılmış gibi sayılacağını söylüyor. Dolayısıyla ücret kesilmiyor. Mazeret izniyle ilgili düzenlemede bazı sınırlar var. Buna göre evlilik ve ölüm halleri mazeretten sayılıyor.
MEMURLARIN DAHA FAZLA
Yasa işçi için evlilikte sadece çalışanın düğününü kabul ediyor ve 3 gün izin veriyor. Örneğin; işçinin çocuğu evleniyorsa, bu mazeretten sayılmıyor. Evlilik izni memurlarda 7 gün olarak uygulanıyor. Memur, çocuğunun evliliği halinde de mazeret izni kullanabiliyor. Yasa işçiler için anne, baba, eş, çocuk ve kardeş ölümlerinin dışında mazeret izni alınmasını kabul etmiyor.