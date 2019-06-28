Çalışanlar dikkat! Yıllık izinlerin yanı sıra bu izinlerde de ücret kesilmiyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışanlar ve işverenler arasında en çok konuşulan konuların arasında izinler geliyor. İş Kanunu mazeret izinlerini düzenlerken bu günlerin çalışılmış gibi sayılacağını söylüyor. Dolayısıyla ücret kesilmiyor. Mazeret izniyle ilgili düzenlemede bazı sınırlar var. Buna göre evlilik ve ölüm halleri mazeretten sayılıyor. Peki çalışanların mazeret izni hakkı da var mıdır? Bu süre memur ve işçide farklılık gösterir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı...

28.06.2019 07:50 - Son Güncelleme: 28.06.2019 07:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





