MEMUR VE EMEKLİYE OCAK ZAMMI İÇİN 4 FORMÜL! Memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne olacak?

Milyonların Ocak zammında son viraja girildi. Memurların ve emeklilerin zammında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu.

