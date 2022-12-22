MEMUR VE EMEKLİYE OCAK ZAMMI İÇİN 4 FORMÜL! Memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne olacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı için tek adım kaldı. Merakla Aralık enflasyonu beklenirken, tahminler de bulunuyor. Zam oranına ilişkin 4 ayrı tahmin bulunuyor. Peki Memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne olacak? İşte bu tahminlere göre yeni maaşlar...
Milyonların Ocak zammında son viraja girildi. Memurların ve emeklilerin zammında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu.
Son veri beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. 4 ayrı tahmin bulunuyor. İşte bu tahminlere göre zam oranları…
TAHMİN 1: Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.
TAHMİN 2: Merkez Bankası'nın da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.2. Bu tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.
TAHMİN 3: Bir diğer tahmin de Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Anketteki yüzde 66.80'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri bu durumda yüzde 18.27 zam alacak.
TAHMİN 4: Memurların ve emeklilerin artışına yönelik bir ipucunu ise AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi verdi. Son ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70.18 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.55 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.55 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 20.67'yi bulacak.