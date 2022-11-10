Memur ve emekliye OCAK 2023 zamlı ÇİZELGESİ! SSK-Emekli Sandığı- Bağkur’luya 73.12 ZAM ÇIKTI! 6 aylık enflasyon+ %8 T. sözleşme+ R. payı+ 3600 ek gösterge...

Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm maaşlar ortaya çıktı. 2023 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak sorusu gündemde sıkça araştırılıyor. Gelişmeler yakından takip edilirken özellikle refah payı gündemde büyük yer kaplıyor. Ayrıca halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için de harekete geçildi. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.12 arasında bulunuyor. Bizler de tahminler ışığında Memur ve emekliye OCAK 2023 zamlı ÇİZELGESİNİ ortaya çıkardık. İşte kim ne kadar zam alacak yanıtı...