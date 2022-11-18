Memur ve emekliye KALLAVİ ZAM! Ocak 2023 %19.16 zamlı yeni maaş defteri ÇIKTI! En az 4.132,10 TL oldu! SSK, Bağkur, 4c'liye TEFE TÜFE Refah payı, 3600 ile...
Ocak 2023 zammı için yeni veriler geldi. Son dakika Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %18.06 zam, memur ve memur emeklisine de 19.16 artış göründü. Miloyonlarca çalışan ve emekli vatandaş yeni yılda en az ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. 3.500,00 TL alan SSK ve Bağ-Kur'luya 4.132,10 TL, 9.707,00 TL alan memura da 11.566,86 TL maaş çıktı. İŞte detaylar...
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ OCAK 2023 ZAM HABERLERİ! Yeni yıl maaş zamlarıyla ilgili yeni tablo ortaya çıktı. Her yıl Ocak ayında okkalı zam alan memur ve emekliler bu yıl en az ne kadar maaş alacaklarını sorguluyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'yle güncel maaş defteri belirdi. Peki kim ne kadar zam alacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte Kasım 2022 Ocak 2023 %18.06 ve %19.16 zamlı yeni maaşlar...
Öncelikle emekli maaşlarına bakalım... Emekliye 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam geliyor. Ocak'ta 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor. Kasım ve Aralık verileri beklenirken, Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 68.06 çıktı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luya %18.06 zam yapılacak.
👉SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK
Mevcut maaş: 3.500,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.132,10 TL
Mevcut maaş: 3.600,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.250,16 TL
Mevcut maaş: 3.700,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.368,22 TL
Mevcut maaş: 3.800,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.486,28 TL
Mevcut maaş: 3.900,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.604,34 TL
Mevcut maaş: 4.000,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.722,40 TL
Mevcut maaş: 4.100,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.840,46 TL
Mevcut maaş: 4.200,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.958,52 TL
Mevcut maaş: 4.300,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.076,58 TL
Mevcut maaş: 4.400,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.194,64 TL
Mevcut maaş: 4.500,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.312,70 TL
Mevcut maaş: 4.600,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.430,76 TL
Mevcut maaş: 4.700,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.548,82 TL
Mevcut maaş: 4.800,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.666,88 TL
Mevcut maaş: 4.900,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.784,94 TL
Mevcut maaş: 5.000,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.903,00 TL
Mevcut maaş: 5.100,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.021,06 TL