Memur ve emekliye KALLAVİ ZAM! Ocak 2023 %19.16 zamlı yeni maaş defteri ÇIKTI! En az 4.132,10 TL oldu! SSK, Bağkur, 4c’liye TEFE TÜFE Refah payı, 3600 ile...

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ OCAK 2023 ZAM HABERLERİ! Yeni yıl maaş zamlarıyla ilgili yeni tablo ortaya çıktı. Her yıl Ocak ayında okkalı zam alan memur ve emekliler bu yıl en az ne kadar maaş alacaklarını sorguluyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'yle güncel maaş defteri belirdi. Peki kim ne kadar zam alacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte Kasım 2022 Ocak 2023 %18.06 ve %19.16 zamlı yeni maaşlar...