Emekliye, memura, asgari ücretliye dar gelirliye ev aldıran formül 1.576 TL taksitle ev alın! 180 ay vade, düşük faizler!
Konut kredilerinde avantajlı faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri görülmeye başladı. Senelerdir ev salma hayali kuran çok sayıda vatandaşın yararlanabildiği kredi fırsatları emekliden dar gelirliye, özel sektör çalışanından memura kadar çoğu kesim doğrultusundan cazip faydalar ile kullanılabiliyor. Hem de özel faiz oranlarından da yararlanarak kişilerin kentsel dönüşüm kredilerinde yeni devlet katkısından ve yeni oranlardan yararlanması sağlanacak. QNB Finansbank, Halkbank ve Ziraat Bankası en avantajlı konut kredisi fırsatlarını duyurdu. İşte güncel konut kredisi faiz oranları.
Ziraat Bankası'ndan Emekliyi Ev Sahibi Yapan Kredi
Maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlara Emeklinin Artısı Kredi Paketi üzerinden konut ve tüketici kredileri sunulmaya devam ediyor.
Ev sahibi olmak isteyen emeklinin ihtiyaçlarını dikkate alan Ziraat Bankası, %1,29'dan başlayan faiz oranları ve 120 ay vade fırsatları ile emekli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlıyor. Kredi tutarına ve vadesine göre oranlarda da farklılık görülebilir.
Ziraat Bankası'nın Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında sunduğu Konut Kredisi için: 100.000 TL örnek ödeme tablosunda 120 ay vade ve %1,29 faiz oranlarıyla aylık sadece 1.642 TL taksit ödeyerek emeklinin 2022 yılında da kira öder gibi ev sahibi olması sağlanacak.
QNB Finansbank Konut Kredisi
QNB Finansbank'ın avantajlı konut kredisi sayesinde vatandaşların dilediği evi uygun geri ödeme seçenekleri ile satın alması sağlanıyor. 180 aya varan vade imkanları ve sabit faiz oranları ile öngörülebilir bir ödeme planı hazırlanmasını sağlıyor.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda