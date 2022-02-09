Emekliye, memura, asgari ücretliye dar gelirliye ev aldıran formül 1.576 TL taksitle ev alın! 180 ay vade, düşük faizler!

Ev sahibi olmak isteyen emeklinin ihtiyaçlarını dikkate alan Ziraat Bankası, %1,29'dan başlayan faiz oranları ve 120 ay vade fırsatları ile emekli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlıyor. Kredi tutarına ve vadesine göre oranlarda da farklılık görülebilir.