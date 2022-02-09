Karşılığı, geri ödemesi yok! Müracaat edene en az 5 - 10 - 25 bin lira verilecek! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 3 yıl detayına dikkat...

Düşündeki işi kurmak isteyenler için karşılıksız para desteği müjdesi geldi. KOSGEB tarafından sağlanan destekler çoğu kişiye büyük fırsatlar sunuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile birlikte kendi işini kurmak isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor. Oldukça fazla konuda belli ölçülerde destekler sağlanıyor. KOSGEB destekleri sayesinde ulaştırmadan imalata, güzellik salonlarından konaklamaya kadar çok sayıda sektör yararlanıyor. İşletmeniz düşük ve orta-düşük teknoloji düzeyinde ise 100 bin TL, orta-yüksek ise 200 bin TL, yüksek teknoloji düzeyinde ise destek üst limiti 300 bin TL'ye ulaşıyor. İşte KOSGEB tarafından sağlanan destekler...