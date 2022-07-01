Memur ve emeklinin Temmuz zammı arşa çıkıyor! TÜFE %4,44 - 6 aylık enflasyon %41,66! 3100 TL alana 4391 TL! Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU
Asgari ücret Temmuz ayı itibariyle yüzde 30'luk zamla 5.500 TL oldu. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşları yükseldi. Gözler şimdi memur ve emekli zammında! TÜİK 4 Temmuz'da Haziran enflasyon oranını açıklayacak. 6 aylık enflasyonla memur ve emeklinin yeni maaşları belli olacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon farkı yüzde 35,64 oranında oluştu. Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle beraber emekli ve memurların zammı ortaya çıkacak. TÜİK enflasyon oranı beklenirken son dakika AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı. İşte 6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı...
01.07.2022 19:45 - Son Güncelleme: 01.07.2022 19:45
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor. Geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayı itibariyle asgari ücretin 5.500 TL olarak ödenmeye başlanacağının müjdesini verdi. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Gözler bu kez memur ve emekli zammına çevrildi. TÜİK'in 6 aylık enflasyonu açıklaması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı. İşte Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU...
6 aylık enflasyon oranı merakla beklenriekn AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,44 artmasını bekliyor.