Memur ve emeklinin Temmuz zammı arşa çıkıyor! TÜFE %4,44 - 6 aylık enflasyon %41,66! 3100 TL alana 4391 TL! Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU

Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor. Geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayı itibariyle asgari ücretin 5.500 TL olarak ödenmeye başlanacağının müjdesini verdi. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Gözler bu kez memur ve emekli zammına çevrildi. TÜİK'in 6 aylık enflasyonu açıklaması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı. İşte Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU...