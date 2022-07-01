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Haberler Ekonomi Memur ve emeklinin Temmuz zammı arşa çıkıyor! TÜFE %4,44 - 6 aylık enflasyon %41,66! 3100 TL alana 4391 TL! Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU

Memur ve emeklinin Temmuz zammı arşa çıkıyor! TÜFE %4,44 - 6 aylık enflasyon %41,66! 3100 TL alana 4391 TL! Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU

Asgari ücret Temmuz ayı itibariyle yüzde 30'luk zamla 5.500 TL oldu. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşları yükseldi. Gözler şimdi memur ve emekli zammında! TÜİK 4 Temmuz'da Haziran enflasyon oranını açıklayacak. 6 aylık enflasyonla memur ve emeklinin yeni maaşları belli olacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon farkı yüzde 35,64 oranında oluştu. Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle beraber emekli ve memurların zammı ortaya çıkacak. TÜİK enflasyon oranı beklenirken son dakika AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı. İşte 6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı...

01.07.2022 19:45 - Son Güncelleme: 01.07.2022 19:45
Memur ve emeklinin Temmuz zammı arşa çıkıyor! TÜFE %4,44 - 6 aylık enflasyon %41,66! 3100 TL alana 4391 TL! Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU

Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor. Geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayı itibariyle asgari ücretin 5.500 TL olarak ödenmeye başlanacağının müjdesini verdi. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Gözler bu kez memur ve emekli zammına çevrildi. TÜİK'in 6 aylık enflasyonu açıklaması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı. İşte Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memur ve emeklinin Temmuz zammı arşa çıkıyor! TÜFE %4,44 - 6 aylık enflasyon %41,66! 3100 TL alana 4391 TL! Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU

2022 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz Pazar gününe denk geldiğinden dolayı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklanacak.

Memur ve emeklinin Temmuz zammı arşa çıkıyor! TÜFE %4,44 - 6 aylık enflasyon %41,66! 3100 TL alana 4391 TL! Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU

Yılın 6 aylık enflasyonunun açıklanmasına 4 gün kaldı. Yılın ilk 5 ayında enflasyon artışı ise yüzde 35,64 olarak hesaplandı. Ocak-Mayıs dönemi arası zam oranı şimdiden yüzde 35,64 oranına ulaşmış oldu.

Memur ve emeklinin Temmuz zammı arşa çıkıyor! TÜFE %4,44 - 6 aylık enflasyon %41,66! 3100 TL alana 4391 TL! Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU

6 aylık enflasyon oranı merakla beklenriekn AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

Memur ve emeklinin Temmuz zammı arşa çıkıyor! TÜFE %4,44 - 6 aylık enflasyon %41,66! 3100 TL alana 4391 TL! Hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU

6 AYLIK ORAN YÜZDE 41,66 OLDU

AA Finans'ın anket sonucuna göre 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 41,66 olacak. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 41,66 oranında zam oluştu.

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