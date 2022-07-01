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Haberler Ekonomi 45 bin TL'den az paraya TOKİ'den ev! Bayram sonrası harekete geçen ucuza ev alacak! 2+1,3+1 daire müjdesi! Aylık 1. 727 TL'ye...

45 bin TL'den az paraya TOKİ'den ev! Bayram sonrası harekete geçen ucuza ev alacak! 2+1,3+1 daire müjdesi! Aylık 1. 727 TL'ye...

TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya imza atıyor. 100 bin yeni konut daha yapılacak. Konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara güzel haber! TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıklamasında, ''İl il, şehirlerimizin talepleri doğrultusunda ve proje yerlerini de seçmek suretiyle hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah ağustos ayı içerisinde de bu yeni 100 bin konut projemizi açıklayacağız.'' ifadelerini kullandı. Projenin detayları merakla beklenirken TOKİ'nin hali hazırda satışta olan yüzlerce konut yeni sahiplerini bekliyor. 353.387,52 TL'lik 2+1, 3+1 daireler aylık 1.727,67 ödeme ile sahiplerine teslim ediliyor. İşte detaylar...

01.07.2022 21:58 - Son Güncelleme: 01.07.2022 21:58
45 bin TL’den az paraya TOKİ’den ev! Bayram sonrası harekete geçen ucuza ev alacak! 2+1,3+1 daire müjdesi! Aylık 1. 727 TL’ye...

Ev almak isteyenlerin gözü kulağı TOKİ kampanyalarında! Ve duyuru geldi. TOKİ dar gelirli vatandaşı sıfır ve ucuz ev sahibi yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yeni projelere hazırlık başladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, önümüzdeki ay 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını açıkladı. Ağustos kampanyasının yanı sıra şuanda TOKİ'nin onlarca ilinde ucuza daire satışları yapılıyor. Başvurular Temmuz ayının 27'sinde alınacak. İşte satışta olan iller ve Bulut'un önemli açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
45 bin TL’den az paraya TOKİ’den ev! Bayram sonrası harekete geçen ucuza ev alacak! 2+1,3+1 daire müjdesi! Aylık 1. 727 TL’ye...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanı Ömer Bulut yeni kampanyayı şu sözlerle duyurdu;

"Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda 1 milyon 100 bin yaptık.

45 bin TL’den az paraya TOKİ’den ev! Bayram sonrası harekete geçen ucuza ev alacak! 2+1,3+1 daire müjdesi! Aylık 1. 727 TL’ye...

Dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte şehirlerimize kazandırılmış, 137 bin konutun da teslimi bu süreçte gerçekleştirilmiştir.

45 bin TL’den az paraya TOKİ’den ev! Bayram sonrası harekete geçen ucuza ev alacak! 2+1,3+1 daire müjdesi! Aylık 1. 727 TL’ye...

YÜZDE 13,8 PAZAR PAYI

2021 yılında Türkiye genelinde ilk el konut satışlarında TOKİ'nin payı ilk defa yüzde 13,8'e yükseltilmiştir. 50 bin olan yıllık konut üretimi miktarı da ortalama 70 bine çıkarılmıştır.

45 bin TL’den az paraya TOKİ’den ev! Bayram sonrası harekete geçen ucuza ev alacak! 2+1,3+1 daire müjdesi! Aylık 1. 727 TL’ye...

50 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bu yıl yaklaşık 50 milyar yatırımla inşaatı devam eden 144 bin konuttan 64 bini, işyeri, hükümet konağı gibi projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

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