45 bin TL’den az paraya TOKİ’den ev! Bayram sonrası harekete geçen ucuza ev alacak! 2+1,3+1 daire müjdesi! Aylık 1. 727 TL’ye...

Dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte şehirlerimize kazandırılmış, 137 bin konutun da teslimi bu süreçte gerçekleştirilmiştir.