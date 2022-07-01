45 bin TL'den az paraya TOKİ'den ev! Bayram sonrası harekete geçen ucuza ev alacak! 2+1,3+1 daire müjdesi! Aylık 1. 727 TL'ye...
TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya imza atıyor. 100 bin yeni konut daha yapılacak. Konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara güzel haber! TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıklamasında, ''İl il, şehirlerimizin talepleri doğrultusunda ve proje yerlerini de seçmek suretiyle hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah ağustos ayı içerisinde de bu yeni 100 bin konut projemizi açıklayacağız.'' ifadelerini kullandı. Projenin detayları merakla beklenirken TOKİ'nin hali hazırda satışta olan yüzlerce konut yeni sahiplerini bekliyor. 353.387,52 TL'lik 2+1, 3+1 daireler aylık 1.727,67 ödeme ile sahiplerine teslim ediliyor. İşte detaylar...
01.07.2022 21:58 - Son Güncelleme: 01.07.2022 21:58
Ev almak isteyenlerin gözü kulağı TOKİ kampanyalarında! Ve duyuru geldi. TOKİ dar gelirli vatandaşı sıfır ve ucuz ev sahibi yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yeni projelere hazırlık başladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, önümüzdeki ay 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını açıkladı. Ağustos kampanyasının yanı sıra şuanda TOKİ'nin onlarca ilinde ucuza daire satışları yapılıyor. Başvurular Temmuz ayının 27'sinde alınacak. İşte satışta olan iller ve Bulut'un önemli açıklamaları...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanı Ömer Bulut yeni kampanyayı şu sözlerle duyurdu;
"Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda 1 milyon 100 bin yaptık.