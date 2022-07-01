Asgari ücrete 2. tarihi zam! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... Hepsi değişti! İşte yeni tablo!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği açıklamayı yaptı. Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30'luk zam uygulandı. Buna göre yeni asgari ücret NET 5.500 TL oldu. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte vatandaşlar zam gelen ödemeleri merakla araştırmaya başladı. Peki Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira, 65 yaş aylığı ise 1684 lira oldu. İşte tüm değişen ödemelerin yeni tutarları...
Asgari ücrete 2022 Ocak zammından sonra 2. tarihi zam uygulandı. Son dakika haberine göre Temmuz'da yeni asgari ücret 5.500 TL olarak ödenmeye başlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam uygulandı. Peki neler değişecek? Kim ne kadar alacak? Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... Hepsi değişti! İşte yeni ödeme tablosu...
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?
Yeni asgari ücret rakamını Dolmabahçe Ofisi'nde açıklayan Erdoğan yüzde 30 zamla asgari ücretin net 5.500 TL olarak ödenmeye başlanacağını müjdeledi.
Asgari ücretin artmasıyla birlikte bir çok kalemlerde de değişiklikler meydana geldi. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri güncellendi. Yeni tutarlar şöyle...
İŞSİZLİK MAAŞI
Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI
Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı. Yeni asgari ücretle en düşük günlük prim 68.9 lira, en yüksek prim ise 520 liraya çıktı.