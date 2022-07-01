Asgari ücrete 2. tarihi zam! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... Hepsi değişti! İşte yeni tablo!

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı. Yeni asgari ücretle en düşük günlük prim 68.9 lira, en yüksek prim ise 520 liraya çıktı.