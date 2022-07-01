%75,50,25! Hisseleri oranında dev kazanç kapısı aralandı! Dul veya yetim aylığı alanlara taban maaş müjdesi! 2 bin 625 lira...
Temmuz ayında emekli, asgari ücretli, memur, devletten dul-yetim aylığı alan yani toplamda milyonlarca kişi zamlı maaşlarına kavuşacak. 6 aylık enflasyonla memur ve emeklilere gelecek zam oranı kesinleşecek. Gözler TÜİK'in açıklama yapacağı 4 Temmuz'da çevrilirken bir yandan da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 3. 500 TL oldu. Bulunla birlikte dul ve yetim aylığı alanlar da zamdan etkilendi. İşte taban aylık düzenlemesi hakkında bilgiler...
01.07.2022 12:12 - Son Güncelleme: 01.07.2022 12:13
En düşük emekli aylığı ödemesi değişti. Merakla bekleniyordu ve açıklama geldi. Son dakika haberine göre Temmuz'dan itibaren 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlara da müjde duyuruldu. Dul ve yetimlerin aylıkları da yükseliyor. 2 bin 625 lira ödeme! Hisseleri oranında dev kazanç sağlanacak. Temmuz ayı her kesimden vatandaşa ilaç olacak. İşte detaylar...