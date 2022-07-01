%75,50,25! Hisseleri oranında dev kazanç kapısı aralandı! Dul veya yetim aylığı alanlara taban maaş müjdesi! 2 bin 625 lira...

En düşük emekli aylığı ödemesi değişti. Merakla bekleniyordu ve açıklama geldi. Son dakika haberine göre Temmuz'dan itibaren 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlara da müjde duyuruldu. Dul ve yetimlerin aylıkları da yükseliyor. 2 bin 625 lira ödeme! Hisseleri oranında dev kazanç sağlanacak. Temmuz ayı her kesimden vatandaşa ilaç olacak. İşte detaylar...