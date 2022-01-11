Ayçiçek yağı, un, süt alacaklar bakmadan geçmeyin! A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK indirimli fiyatları! Poşetinizi hazırlayın…

Günlük temel ihtiyaçlarını bütçesini zorlamadan almak isteyenler güncellenen ve zaman zaman belirli markalarda indirimlerin yapıldığı marketlerin fiyatlarını merak ediyor. Özellikle döviz piyasasındaki dalgalanmalardan dolayı fiyatı değişen ayçiçek yağı, un, süt gibi ürünlerin güncel olarak kaç liradan satıldığı BİM, A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK marketlerde ne kadar olduğu, hangi ürünlerin indirimli satışa sunulduğu gibi bilgiler araştırma konusu oldu. Ayçiçek yağı, un, süt fiyatlarını öğrenmeden önce poşetlerinizi de hazırlamayı unutmayın.