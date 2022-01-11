Ayçiçek yağı, un, süt alacaklar bakmadan geçmeyin! A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK indirimli fiyatları! Poşetinizi hazırlayın…
Ayçiçek yağı, un, süt gibi temel ihtiyaçlarını bütçeye uygun fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar hangi markette kaç liradan satıldığına ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Döviz piyasasındaki dalgalanmalar her şeyde olduğu gibi markette satılan ürünlerin fiyatlarını da yakından etkiliyor ve güncel bilgiyi edinmek için tek tek marketleri dolaşmak istemeyen tüm illerden kişiler internet üzerinden BİM, A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK ayçiçek yağı, un, süt ürünlerinin indirimli fiyatlarını öğrenmek istiyor. Evinize en yakın şubeye gitmeden önce poşetinizi hazırlamayı unutmayın, indirimli ayçiçek yağı, un, süt ürünleri için bir poşet yetmeyecek.
11.01.2022 23:43
- Son Güncelleme: 11.01.2022 23:43
Günlük temel ihtiyaçlarını bütçesini zorlamadan almak isteyenler güncellenen ve zaman zaman belirli markalarda indirimlerin yapıldığı marketlerin fiyatlarını merak ediyor. Özellikle döviz piyasasındaki dalgalanmalardan dolayı fiyatı değişen ayçiçek yağı, un, süt gibi ürünlerin güncel olarak kaç liradan satıldığı BİM, A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK marketlerde ne kadar olduğu, hangi ürünlerin indirimli satışa sunulduğu gibi bilgiler araştırma konusu oldu. Ayçiçek yağı, un, süt fiyatlarını öğrenmeden önce poşetlerinizi de hazırlamayı unutmayın.