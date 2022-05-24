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Haberler Ekonomi Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu! 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu! 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde detayları araştırılan konular arasında yer alan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosunu haberimizde derledik. 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisinden yararlanma şartlarının neler olduğunu da içeriğimizden öğrenebilirsiniz. Peki 2022 Mayıs ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar!

24.05.2022 09:14 - Son Güncelleme: 24.05.2022 09:14
0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Kiradan kurtulup konut sahibi olmak isteyenler Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi ile ilgili müjde vermesinin ardından araştırmalarını hızlandırdı. Tüm illerden vatandaşlar özellikle ve evsahibi olma hayali kuranlar 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi hesaplama!

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0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

0,99 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

0,99 faizli "İlk Evim Konut Finansmanı" kullandırım şartları şu şekilde:

* İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

* 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

* Bu paketten yalnızca bir kez yararlanılabilecek.

0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

0,89 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

0,89 faizli "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" kullandırım şartları şu şekilde:

* Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

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