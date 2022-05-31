Memur ve emekli zammı netleşiyor! Temmuz 2022 memur ve emekli zam oranı kaç olacak? Enflasyon tahmini...
Emekli ve memur zammında son dakika gelişmesi | Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözünü maaş zammı haberlerine çevirdi. Enflasyon oranında son aylardaki yükselişle beraber emekli ve memurlar maaş zammının ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Yılın ilk 4 ayına ait TÜİK enflasyon verileri netleşti. Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin ise Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Buna göre 2022'nin ilk 4 ayında yüzde 31,71 oranında enflasyon oluştu. Beklenti anketi sonucuna göre ise mayıs ayında enflasyonun yüzde 5,49 oranında artması bekleniyor. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranına göre emekli ve memur zam oranı ne olacak? 2022 Ocak - Mayıs dönemi enflasyon oranı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
31.05.2022 15:46 - Son Güncelleme: 31.05.2022 15:57