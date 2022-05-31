2 bin 250 - 4 bin EURO arası maaş garantili! Fransa, Almanya, İngiltere 1 milyon 500 bin işçi alımı yapacak! Tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli...

Yurdışı işçi alımları hakkında gelişmeler takip ediliyor. Gelen son habere göre, Almanya, İngiltere ve Fransa milyonlarca işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımların büyük bir kısmı şu an için 3 ülke olarak belirtiliyor. Bu ülkeler arasında en yüksek maaş İngiltere'de veriliyor. En çok alım yapılan meslekler arasında tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli, anaokul öğretmeni gibi meslek grupları yer alıyor. Peki, Almanya, Fransa, İngiltere işçi alımı başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler!