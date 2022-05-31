2 bin 250 - 4 bin EURO arası maaş garantili! Fransa, Almanya, İngiltere 1 milyon 500 bin işçi alımı yapacak! Tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli...
3 ülkeye işçi alımları yapılacak. Birçok meslekte işçi alımları kapsamında 2 bin 250 ile 4 bin euro ile işe başlanacağı belirtildi. En çok alım yapılan meslekler arasında tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli, anaokul öğretmeni gibi meslek grupları yer alıyor. İşte yurdışı işçi alımına dair tüm merak edilenler haberimizde!
Yurdışı işçi alımları hakkında gelişmeler takip ediliyor. Gelen son habere göre, Almanya, İngiltere ve Fransa milyonlarca işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımların büyük bir kısmı şu an için 3 ülke olarak belirtiliyor. Bu ülkeler arasında en yüksek maaş İngiltere'de veriliyor. En çok alım yapılan meslekler arasında tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli, anaokul öğretmeni gibi meslek grupları yer alıyor. Peki, Almanya, Fransa, İngiltere işçi alımı başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler!
ALMANYA 4 BİN EURO MAAŞ VERECEK
Almanya en çok alım yapan ülkelerin başında geliyor. Ortalama 1 milyon 500 bin işçi alımı yapılacak. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeden işçi alımı devam ediyor.
Almanya Çalışan Maaşları Ne Kadardır?
Almanya'da çalışanların aylık maaşları, ortalama olarak şöyle belirlenmiştir:
• Doktor: 5.100-10.000 Euro
• Hemşire: 2.000-2.500 Euro
• Yaşlı bakıcı: 2.000 Euro
• Mühendis: 3.500-6.000 Euro
• Avukat: 4.000 Euro
• Hakim: 4.500 Euro
• Diş hekimi: 4.000 Euro
• Eczacı: 3.200 Euro
• Veteriner: 3.200 Euro
• Pilot: 6.500 Euro
• Hostes: 2.000 Euro
• Öğretmen: 2.600 Euro
• Mimar: 2.600 - 4.000 Euro
• Yazılım uzmanı: 3.500 Euro
• Gazeteci: 2.400 Euro
• Tamirci: 1.800 Euro
• Polis: 3.500 Euro
• Asker: 7.400 Euro
• Kasiyer: 1.800 Euro