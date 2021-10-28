Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Sadece asgari ücretle çalışanlar değil aynı zamanda özel sektör çalışanlarının maaşları da asgari ücretin yükselmesi ile birlikte yükseliyor. Öte yandan asgari ücret zammı ile birlikte emekli ve memur zammı da belli oluyor. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memurlar ne kadar enflasyon farkı alacak? İşte detaylar...
28.10.2021 14:44
- Son Güncelleme: 28.10.2021 14:51
Milyonlarca çalışan ve emekli için zam oranı ile beraber 2022 yılında alınacak yeni maaşlar enflasyon rakamına göre belirleniyor. Özellikle asgari ücret zammı sadece çalışanları değil hayatın birçok alanına etki eden bir düzenleme mekanizması olarak göze çarpıyor. Bu yüzden de birçok kişi 2021 yılsonu enflasyonunun yüzde kaç olacağını merak ediyor...
Hem asgari ücret 2022 hem de emekli ve memur zammı için yeni ipuçları gelmeye başladı. İşte detaylar…