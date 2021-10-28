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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Sadece asgari ücretle çalışanlar değil aynı zamanda özel sektör çalışanlarının maaşları da asgari ücretin yükselmesi ile birlikte yükseliyor. Öte yandan asgari ücret zammı ile birlikte emekli ve memur zammı da belli oluyor. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memurlar ne kadar enflasyon farkı alacak? İşte detaylar...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
28.10.2021 14:44 - Son Güncelleme: 28.10.2021 14:51
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan ve emekli için zam oranı ile beraber 2022 yılında alınacak yeni maaşlar enflasyon rakamına göre belirleniyor. Özellikle asgari ücret zammı sadece çalışanları değil hayatın birçok alanına etki eden bir düzenleme mekanizması olarak göze çarpıyor. Bu yüzden de birçok kişi 2021 yılsonu enflasyonunun yüzde kaç olacağını merak ediyor...

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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Hem asgari ücret 2022 hem de emekli ve memur zammı için yeni ipuçları gelmeye başladı. İşte detaylar…

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Bugüne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Enflasyon rakamının netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile ilgili oranlar belirlenmiş olacak.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Bu durumda memurlar ve emekliler Temmuz'da aldıkları yüzde 8.45'lik zamma ilaveten Ocak ayında da zam almış olacaklar. Memurlar ve emekliler yılda iki kez zam alıyorlar.

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