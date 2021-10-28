Annelere 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Şartları tamamlayanlar 2.160 gün kazanıyor! Doğum borçlanması başvurusu için...

Emeklilik konusu ekonomi gündeminden düşmeyenler arasında yer alıyor ve vatandaşlar emekli olacakları günü daha erkene çekebilmenin şartlarını araştırıyor. Erkeklerde askerlik ve kadınlarda doğum borçlanması yoğun ilgi görenlerden ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Doğum borçlanması ile şartları tamamlayan kadınlar 2.160 gün kazanabiliyor ve böylece 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün kılınıyor. Doğum borçlanması başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.