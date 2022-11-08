EYT'lilere PLATİN değerinde yepyeni TABLO! 1989-90-92-94-98-99 sigortalılar EYT kesitine alınacak! Erken emeklilik + Maaş + 15 bin TL tazminat...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışmalarda sona yaklaşılıyor. İlk aşamada 1.5 milyon kişi emeklilikten yararlanacak. Emekli olanlar işten ayrılırsa kıdem tazminatını da alacak. Ocak'ta yapılacak maaş zammıyla birlikte tazminat tutarları da beraberinde yükselecek. Öte yandan primi eksik olan EYT'liler nasıl tamamlayacağını merak ediyor. Prim günlerini tamamlamak için yasalarımız değişik kesimlere borçlanma imkanları sunuyor. İşte EYT'den faydalanmak isteyenler için çözümler ve Kıdem tazminat miktarları haberimizde!