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Haberler Ekonomi EYT'lilere PLATİN değerinde yepyeni TABLO! 1989-90-92-94-98-99 sigortalılar EYT kesitine alınacak! Erken emeklilik + Maaş + 15 bin TL tazminat...

EYT'lilere PLATİN değerinde yepyeni TABLO! 1989-90-92-94-98-99 sigortalılar EYT kesitine alınacak! Erken emeklilik + Maaş + 15 bin TL tazminat...

Yaşa Takılanlar'ın gözü kulağı EYT çalışmalarından çıkacak müjdeye kilitlendi. Prim yaş gibi detaylar henüz belli olmazken, Bakan Bilgin masada tek formül olduğunu söylemişti. EYT gelişmeleri sıkı takip edilirken kimlerin yasadan yararlanacağı merak konusu oldu. İşte EYT'de kıdem tazminatı hesabı ve tüm merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
08.11.2022 09:32 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:32
EYT’lilere PLATİN değerinde yepyeni TABLO! 1989-90-92-94-98-99 sigortalılar EYT kesitine alınacak! Erken emeklilik + Maaş + 15 binTL tazminat...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışmalarda sona yaklaşılıyor. İlk aşamada 1.5 milyon kişi emeklilikten yararlanacak. Emekli olanlar işten ayrılırsa kıdem tazminatını da alacak. Ocak'ta yapılacak maaş zammıyla birlikte tazminat tutarları da beraberinde yükselecek. Öte yandan primi eksik olan EYT'liler nasıl tamamlayacağını merak ediyor. Prim günlerini tamamlamak için yasalarımız değişik kesimlere borçlanma imkanları sunuyor. İşte EYT'den faydalanmak isteyenler için çözümler ve Kıdem tazminat miktarları haberimizde!

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EYT’lilere PLATİN değerinde yepyeni TABLO! 1989-90-92-94-98-99 sigortalılar EYT kesitine alınacak! Erken emeklilik + Maaş + 15 binTL tazminat...

Yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyle ilk etapta 1.5 milyon kişi emekli olurken, işten bu nedenle ayrılanlar kıdem tazminatını da alacak. Ocak'ta yapılacak maaş zamları tazminat tutarını da yükseltecek...

EYT’lilere PLATİN değerinde yepyeni TABLO! 1989-90-92-94-98-99 sigortalılar EYT kesitine alınacak! Erken emeklilik + Maaş + 15 binTL tazminat...

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yasal çalışmada sona yaklaşılırken, 'tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat, aylık' konusunda ayrıntılar Aralık'ta netleşecek.

EYT’lilere PLATİN değerinde yepyeni TABLO! 1989-90-92-94-98-99 sigortalılar EYT kesitine alınacak! Erken emeklilik + Maaş + 15 binTL tazminat...

İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olurken, işten ayrılanlar kıdem tazminatını da alabilecek.

EYT’lilere PLATİN değerinde yepyeni TABLO! 1989-90-92-94-98-99 sigortalılar EYT kesitine alınacak! Erken emeklilik + Maaş + 15 binTL tazminat...

1 Ocak'ta maaşlara yapılacak zamlar da tazminat tutarını artıracak. İşte merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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