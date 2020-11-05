Haberler Galeri Ekonomi Memur ve emekli maaşına fark göründü! 4 aylık enflasyona göre en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşına fark göründü! 4 aylık enflasyona göre en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memurlara ve emeklilere ödenecek enflasyon farkı netleşmeye başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oran da belli oldu. Yüzde 4,62'lik oranın üzerine Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek. Memurlar ve memur emeklisi ayrıca fark alacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bugünkü yazısında emekli ve memurun zam oranlarına dair detayları kaleme aldı. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin ve memurların zam ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

05.11.2020 17:35 - Son Güncelleme: 05.11.2020 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





