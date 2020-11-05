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Memur ve emekli maaşına fark göründü! 4 aylık enflasyona göre en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşına fark göründü! 4 aylık enflasyona göre en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Memurlara ve emeklilere ödenecek enflasyon farkı netleşmeye başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oran da belli oldu. Yüzde 4,62'lik oranın üzerine Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek. Memurlar ve memur emeklisi ayrıca fark alacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bugünkü yazısında emekli ve memurun zam oranlarına dair detayları kaleme aldı. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin ve memurların zam ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
05.11.2020 17:35
- Son Güncelleme: 05.11.2020 17:42
Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun zam oranlarını belli edecek enflasyon oranları belli olmaya başladı. Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 4 aylık veri de belli oldu.
TÜİK AÇIKLAMA YAPTI
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Ekim ayında yüzde 2.3 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 11.89 olarak açıklandı. Bu verinin ardından Haziran ayından bu yana geçen 4 aylık enflasyon oranı da yüzde 4.62 olarak hesaplandı.
ZAMLAR FARKLI HESAPLANIYOR
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.
İKİ VERİ DAHA EKLENECEK
Yüzde 4.62 oranındaki 4 aylık enflasyon oranına Kasım ve Aralık Aylarının enflasyon oranları da eklendikten sonra kesin rakam belli olacak. Ancak bu iki ayın enflasyon rakamı belli olmadan memur ve memur emeklilerinin zamlarına ilaveten enflasyon farkı alacakları da kesinleşmiş oldu.