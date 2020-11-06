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Aylık 428 TL kazanç: Emekliye aile yardımı | Emekli maaşında ne kadar artış olacak?

Emekliler, bu ay yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında aile yardımının karara bağlanmasını istiyor. Memurlar gibi aile yardımı verilirse, emeklilere aylık 428 lira ek gelirin yolu açılacak. Aile yardımı Ocak'ta en az yüzde 3 zamlanacak. Bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, oran daha da yükselecek. Peki, emeklilerin merakla beklediği aile yardımı karara bağlanırsa maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...

06.11.2020 06:58 - Son Güncelleme: 06.11.2020 06:58
Aylık 428 TL kazanç: Emekliye aile yardımı | Emekli maaşında ne kadar artış olacak?

Bu ay yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırdı.

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Aylık 428 TL kazanç: Emekliye aile yardımı | Emekli maaşında ne kadar artış olacak?

Emekliler, pek çok talebinin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını istiyor.

Aylık 428 TL kazanç: Emekliye aile yardımı | Emekli maaşında ne kadar artış olacak?

Bu talepler arasında aile yardımı başı çekiyor.

Aylık 428 TL kazanç: Emekliye aile yardımı | Emekli maaşında ne kadar artış olacak?

Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emekliler için de hayata geçirilmesi beklentisi bulunuyor.

Aylık 428 TL kazanç: Emekliye aile yardımı | Emekli maaşında ne kadar artış olacak?

OCAK'TA ZAMLANACAK
Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşındı.

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