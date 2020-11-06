Aylık 428 TL kazanç: Emekliye aile yardımı | Emekli maaşında ne kadar artış olacak?
Emekliler, bu ay yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında aile yardımının karara bağlanmasını istiyor. Memurlar gibi aile yardımı verilirse, emeklilere aylık 428 lira ek gelirin yolu açılacak. Aile yardımı Ocak'ta en az yüzde 3 zamlanacak. Bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, oran daha da yükselecek. Peki, emeklilerin merakla beklediği aile yardımı karara bağlanırsa maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...
06.11.2020 06:58
- Son Güncelleme: 06.11.2020 06:58
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