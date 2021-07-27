Memur ve emekli için 91 maddelik liste: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? Toplu sözleşme talepleri...
6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme talepleri belli oldu. 91 maddelik talep listesi olduğunu belirten Memur-Sen Başkanı Yalçın, '600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış istiyoruz' dedi. İşte emekli ve memurların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
27.07.2021 06:59
- Son Güncelleme: 27.07.2021 06:59
ORTAK HAZIRLIK
Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme'den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz" dedi.
Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesi hazırladıklarını söyledi. Memur-Sen'in teklifleri bir kitapçık olarak yayımlandı.