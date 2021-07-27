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Memur ve emekli için 91 maddelik liste: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? Toplu sözleşme talepleri...

6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme talepleri belli oldu. 91 maddelik talep listesi olduğunu belirten Memur-Sen Başkanı Yalçın, '600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış istiyoruz' dedi. İşte emekli ve memurların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

27.07.2021 06:59 - Son Güncelleme: 27.07.2021 06:59
Memur ve emekli için 91 maddelik liste: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? Toplu sözleşme talepleri...

4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve yaklaşık 2 milyon memur emeklisi için toplu sözleşme maratonu başlıyor.

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Memur ve emekli için 91 maddelik liste: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? Toplu sözleşme talepleri...

2 Ağustos'ta yapılacak ilk oturumdan önce memur konfederasyonları taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

Memur ve emekli için 91 maddelik liste: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? Toplu sözleşme talepleri...

ORTAK HAZIRLIK
Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme'den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz" dedi.

Memur ve emekli için 91 maddelik liste: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? Toplu sözleşme talepleri...

91 MADDELİK LİSTE
Hükümetten ilk teklifi, 2 Ağustos'taki birinci toplantıda beklediklerini kaydeden Yalçın, "Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos'taki ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz" diye konuştu.

Memur ve emekli için 91 maddelik liste: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? Toplu sözleşme talepleri...

Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesi hazırladıklarını söyledi. Memur-Sen'in teklifleri bir kitapçık olarak yayımlandı.