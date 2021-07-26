İşsiz kalanlar dikkat! 30 gün içinde başvurmak şart! 10 ay boyunca en düşük para toplam 14.200 TL!
İşten çıkarılan vatandaşlar ve işsiz kalanlara devlet tarafından binlerce lira destek veriliyor. Sosyal devlet kapsamında vatandaşlar işsiz kaldığında dahi maaş alabiliyor. Ödenen miktar çalışılan gün sayısına ve maaşa göre değişiklik gösteriyor. Devlet tarafından yapılan ödemeler arasında en çok başvurulan işsizlik maaşı oluyor. İşsizlik maaşı alan vatandaşlar bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden de faydalanabiliyor. Vatandaşlar 10 ay boyunca toplam 14.200 TL para kazanabilecek. Üstelik bu en düşük miktar olarak belirlendi. İşte alabileceğiniz işsizlik maaşı hakkında merak edilen bilgiler!
İşten haksız yere çıkarılan ve maaşsız kalan vatandaşlara devlet destekleri devam ediyor. Başvuru yapılarak alınan işsizlik maaşı ile 10 ay boyunca maaş almak mümkün. Yapılan ödemeler aylık 1.420 lira ile başlıyor ve 2.840 liraya kadar çıkıyor. 6 ay en düşükten maaş alanın eline ise toplamda 8 bin 520 lira geçiyor. 10 ay boyunca ödeme aldığınız takdirde bu miktar 14.200 liraya kadar yükseliyor. İşsiz kalan vatandaşların bu paraları alabilmesi için mutlaka başvuru yapması gerekiyor. İşte işsizlik maaşı alma yolları!
İstifa eden, emeklilik nedeniyle işten ayrılan, yaş dışı diğer şartları tamamlayarak istifa eden işçi prim şartlarını sağlasa da işsizlik maaşı alamaz. Ancak kendi istek ve kusuru olmaksızın (haksız yere) işini kaybetmiş, son 3 yılda adına en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş, işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olanlar da alabiliyor.