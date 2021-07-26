İşsiz kalanlar dikkat! 30 gün içinde başvurmak şart! 10 ay boyunca en düşük para toplam 14.200 TL!

İşten haksız yere çıkarılan ve maaşsız kalan vatandaşlara devlet destekleri devam ediyor. Başvuru yapılarak alınan işsizlik maaşı ile 10 ay boyunca maaş almak mümkün. Yapılan ödemeler aylık 1.420 lira ile başlıyor ve 2.840 liraya kadar çıkıyor. 6 ay en düşükten maaş alanın eline ise toplamda 8 bin 520 lira geçiyor. 10 ay boyunca ödeme aldığınız takdirde bu miktar 14.200 liraya kadar yükseliyor. İşsiz kalan vatandaşların bu paraları alabilmesi için mutlaka başvuru yapması gerekiyor. İşte işsizlik maaşı alma yolları!