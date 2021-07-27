SGK merak edilenleri cevapladı: Hastalanana, kaza geçirene tazminat
İş kazasının, işveren tarafından SGK'ya en geç kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde bildirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
27.07.2021 06:59
- Son Güncelleme: 27.07.2021 07:00
SGK bu konudaki soruları cevapladı:
Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl ödeniyor? Raporlu olunan dönemde yaşanan gelir kaybı geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası, istirahat raporu ücreti) ile karşılanıyor.