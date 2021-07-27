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SGK merak edilenleri cevapladı: Hastalanana, kaza geçirene tazminat

İş kazasının, işveren tarafından SGK'ya en geç kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde bildirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Hazal Ateş
27.07.2021 06:59 - Son Güncelleme: 27.07.2021 07:00
SGK merak edilenleri cevapladı: Hastalanana, kaza geçirene tazminat

Milyonlarca çalışanın iş kazası, meslek hastalığı kapsamında bir dizi sosyal hakkı bulunuyor.

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SGK merak edilenleri cevapladı: Hastalanana, kaza geçirene tazminat

SGK bu konudaki soruları cevapladı:

Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl ödeniyor? Raporlu olunan dönemde yaşanan gelir kaybı geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası, istirahat raporu ücreti) ile karşılanıyor.

SGK merak edilenleri cevapladı: Hastalanana, kaza geçirene tazminat

Kimlere ödeniyor? Hizmet akdi ile çalıştırılanlar, muhtarlar, ticari ve tarımsal faaliyette bulunanlar, esnaf, kendi adına çalışanların iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına tutulması durumunda ödeniyor.

SGK merak edilenleri cevapladı: Hastalanana, kaza geçirene tazminat

Prim ödeme gün sayısı şartı aranıyor mu? Sigortalının hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, son bir yıl içinde en az 90 gün prim bildirilmiş olması gerekiyor. İş kazası ve meslek hastalığında prim şartı aranmıyor.

SGK merak edilenleri cevapladı: Hastalanana, kaza geçirene tazminat


Günlük kazanç nasıl hesaplanıyor? Rapor başlangıç tarihinden önceki son 3 aya ait toplam kazanca bakılıyor.