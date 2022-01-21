Memur ve emekli ek zam dahil tek tek maaş hesabı! En düşüğü 4 bin 273 TL oldu! Öğretmen, doktor, polis, hemşireye yeni maaş tarifesi!

Memur ve emekli ek zam dahil tek tek yeni maaş hesabı! En düşüğü 4 bin 273 TL oldu! Öğretmen, doktor, polis, hemşireye yeni maaş tarifesi! 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2022 emekli ve memur maaşları belli olmuştu. Zam oranları netleşti ve maaş farkları ödeme tarihleri merak edildi. Öte taraftan memur ve emekli ek zam düzenlemesini içerek kararnameye dair kanun teklifinin görüşmeleri TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Peki, ek zamlar ne zaman hesaba yatacak? İşte tüm merak edilenler ve yeni maaş hesabı!