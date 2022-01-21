Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta fiyatları düşüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! KDV oranlarında değişiklik

Temel gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında sadece temel gıda maddeleri ile ilgili değil, tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak.