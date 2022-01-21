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Haberler Ekonomi Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta fiyatları düşüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! KDV oranlarında değişiklik

Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta fiyatları düşüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! KDV oranlarında değişiklik

Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta, peynir, zeytin gibi temel gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı flaş bir adım attı. Bakanlığın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında tüm sektörlerde KDV oranları sadeleştirilecek. KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor.

21.01.2022 09:03 - Son Güncelleme: 21.01.2022 09:05
Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta fiyatları düşüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! KDV oranlarında değişiklik

Temel gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında sadece temel gıda maddeleri ile ilgili değil, tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak.

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Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta fiyatları düşüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! KDV oranlarında değişiklik

FİYAT ETİKETLERİNE YANSIYACAK
Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan ve farklı alternatiflerin değerlendirildiği çalışma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başladı.

Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta fiyatları düşüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! KDV oranlarında değişiklik

KDV konusunda ortak aklın oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak. KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor.

Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta fiyatları düşüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! KDV oranlarında değişiklik

TÜM SEKTÖRLERİ RAHATLATACAK
Düzenlemenin hem üretici hem tüketici hem de ticaret yapanları rahatlatmasına kesin gözüyle bakılırken çalıştaylardan çıkan öneriler doğrultusunda düzenlemeye son şeklinin verilerek Meclis'e gönderilmesi planlanıyor.

Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta fiyatları düşüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! KDV oranlarında değişiklik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen ve halen farklı oranlarda uygulanan KDV düzenlemesi konusunda kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" demişti.

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