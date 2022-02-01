Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Memur ve emekli aylıklarına zam + %4'üne ek ödeme yansıyor! 13 milyon 644 bin kişiye yeni maaş rehberi! 14 günlük fark...

Memur ve emekli aylıklarına zam + %4'üne ek ödeme yansıyor! 13 milyon 644 bin kişiye yeni maaş rehberi! 14 günlük fark...

2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılan ek zam sonrasında toplamda memurların alacakları maaş zammı ilk 6 aylık dönem için yüzde 30,5 olarak belirlendi.

01.02.2022 09:27 - Son Güncelleme: 01.02.2022 09:27
13 milyon 644 bin kişiye yeni maaş rehberi! Memur ve emekli aylıklarına zam + %4’üne ek ödeme yansıyor! 14 günlük fark...

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur için maaş farkı ödemelerine ilişkin geçtiğimiz haftalarda tarihler açıklanmıştı. Hesaplarında henüz fark tutarını göremeyen birçok vatan ise ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Ocak ayı memur, Bağ Kur ve SSK emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı hala merak ediliyor. 14 günlük zam farkının belli olmasının yanı sıra ek ödemelerde 2022 yılında görülen artış birçok kişiyi memnun etti. İşte emekli maaş zamları ve ek ödemelere ilişkin merak edilen detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
13 milyon 644 bin kişiye yeni maaş rehberi! Memur ve emekli aylıklarına zam + %4’üne ek ödeme yansıyor! 14 günlük fark...

Zam sonrasında ortaya çıkan memur maaş farkının 27 Ocak 2022 tarihinde yatırılacağı duyurusu ise geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.

13 milyon 644 bin kişiye yeni maaş rehberi! Memur ve emekli aylıklarına zam + %4’üne ek ödeme yansıyor! 14 günlük fark...

İlgili tarihler kapsamında memur ve emekliler başta olmak üzere tüm ilgililerin hesaplarına söz konusu maaş farkının yatırıldığı aktarıldı.

13 milyon 644 bin kişiye yeni maaş rehberi! Memur ve emekli aylıklarına zam + %4’üne ek ödeme yansıyor! 14 günlük fark...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında en düşük emekli maaşını 2.500 TL olarak açıklamasının ardından yeni yasa ile beraber emekliler maaş farklarını almak için gün saymaya başlamıştı.

13 milyon 644 bin kişiye yeni maaş rehberi! Memur ve emekli aylıklarına zam + %4’üne ek ödeme yansıyor! 14 günlük fark...

Ocak ayının son gününde ise SSK ve Bağ Kur emeklisinin maaşlarını aldıkları belirtildi.

SON DAKİKA