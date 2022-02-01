Memur ve emekli aylıklarına zam + %4'üne ek ödeme yansıyor! 13 milyon 644 bin kişiye yeni maaş rehberi! 14 günlük fark...
2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılan ek zam sonrasında toplamda memurların alacakları maaş zammı ilk 6 aylık dönem için yüzde 30,5 olarak belirlendi.
01.02.2022 09:27
- Son Güncelleme: 01.02.2022 09:27
Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur için maaş farkı ödemelerine ilişkin geçtiğimiz haftalarda tarihler açıklanmıştı. Hesaplarında henüz fark tutarını göremeyen birçok vatan ise ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Ocak ayı memur, Bağ Kur ve SSK emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı hala merak ediliyor. 14 günlük zam farkının belli olmasının yanı sıra ek ödemelerde 2022 yılında görülen artış birçok kişiyi memnun etti. İşte emekli maaş zamları ve ek ödemelere ilişkin merak edilen detaylar!