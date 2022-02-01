10.000 TL birikimi olana en yüksek 32 günlük mevduat faizi getirisi tavan yaptı! Vatandaşın işi tıkırında! Burgan, Odeabank, ING, TEB ve Fibabanka
Kur korumalı TL mevduat hesapları ile vatandaşlar en düşük miktarda TL birikimleri amacıyla bile cazip kazançlar elde etmeye başladı. Öte yandan daha yüksek hoş geldin faiz oranlarının gördüğünüz ve 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında ise yüksek oranlar büyük ilgi görüyor. 10.000 TL birikimini en yüksek 32 günlük vadeli mevduat hesabı üzerinden değerlendirmek isteyenler, %22'lere varan avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor. Bankaların yüksek faiz oranları ile duyurdukları vadeli mevduat hesaplarında ilaveten günlük bankacılık işlemleri de yapılmaya devam ediyor. İşte detaylar.
Bankaların Güncel Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?
Bankaların 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları birikimlerini değerlendirmek isteyenlere birbirinden avantajlı teklifler sunuyor. En düşük yatırım limitlerinde bile yüksek faiz getirisi elde etmek isteyenlere özel faiz oranları vatandaşları memnun etmeye devam ediyor.
32 günlük en yüksek faiz getirisi veren bankalar ise kısaca şunlardır:
- Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı: %21,25
- Odeabank Oksijen Hesap: %20,25
- Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı: %20,50
- ING Bank e – Turuncu Hesap Faiz Oranı: %21
- Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %20
- CEPTETEB Marifetli Hesap Faiz Oranı: %20
ING Bank e – Turuncu Hesap Mevduat Getirisi
ING Bank %21'e varan hoş geldin faizi ile en avantajlı mevduat getirisini sunan bankalar arasında öne çıkmayı başarıyor. Ayrıca günlük bankacılık işlemlerinin de vadesi bozulmadan yapılmasına olanak sağlayan ING Bank, 10.000 TL birikim için 32 günlük 175 TL faiz getirisi sağlamaktadır.
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