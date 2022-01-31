Faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan daire alacaklara müjde! 1.2-1.29 faiz oranıyla ev sahibi olabilirsiniz!

Kamu Bankalarının Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından düşürülen konut kredisi faiz oranları sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olması sağlanacak. Güncellenen faiz oranlarına göre; üç kamu bankası tarafından %1,29'dan başlayan cazip faiz oranları uygulanıyor.