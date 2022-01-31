Faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan daire alacaklara müjde! 1.2-1.29 faiz oranıyla ev sahibi olabilirsiniz!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Ocak Perşembe günü duyurduğu kararla faizi %14'te sabit bıraktı. Bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları konut kredisindeki faiz indirim kampanyasını sürdürüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından son dönemde artan konut fiyatları karşısında hem vatandaşa uygun finansman desteği sağlamak hem de konut piyasalarında canlılığı artırmak için konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. İşte kamu bankalarından herkesi düşük faiz oranları ile ev sahibi yapacak konut kredisi finansman paketleri...
31.01.2022 17:04
- Son Güncelleme: 31.01.2022 17:12
Kamu Bankalarının Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından düşürülen konut kredisi faiz oranları sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olması sağlanacak. Güncellenen faiz oranlarına göre; üç kamu bankası tarafından %1,29'dan başlayan cazip faiz oranları uygulanıyor.