Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan daire alacaklara müjde! 1.2-1.29 faiz oranıyla ev sahibi olabilirsiniz!

Faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan daire alacaklara müjde! 1.2-1.29 faiz oranıyla ev sahibi olabilirsiniz!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Ocak Perşembe günü duyurduğu kararla faizi %14'te sabit bıraktı. Bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları konut kredisindeki faiz indirim kampanyasını sürdürüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından son dönemde artan konut fiyatları karşısında hem vatandaşa uygun finansman desteği sağlamak hem de konut piyasalarında canlılığı artırmak için konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. İşte kamu bankalarından herkesi düşük faiz oranları ile ev sahibi yapacak konut kredisi finansman paketleri...

takvim.com.tr
31.01.2022 17:04 - Son Güncelleme: 31.01.2022 17:12
Faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan daire alacaklara müjde! 1.2-1.29 faiz oranıyla ev sahibi olabilirsiniz!

Kamu Bankalarının Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından düşürülen konut kredisi faiz oranları sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olması sağlanacak. Güncellenen faiz oranlarına göre; üç kamu bankası tarafından %1,29'dan başlayan cazip faiz oranları uygulanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan daire alacaklara müjde! 1.2-1.29 faiz oranıyla ev sahibi olabilirsiniz!

Ayrıca talep edilen söz konusu krediler için uygun ödeme planlamaları ve vade seçenekleri de uygulanacak. Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını indirmelerinin ardından vatandaşların söz konusu kredilere ilgisi bir hayli arttı.

Faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan daire alacaklara müjde! 1.2-1.29 faiz oranıyla ev sahibi olabilirsiniz!

Ayrıca bazı bankaların konut kredilerinin yanı sıra birçok bireysel ve ticari kredi türünde faiz indirimleri de sürüyor.

Faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan daire alacaklara müjde! 1.2-1.29 faiz oranıyla ev sahibi olabilirsiniz!

Bankalardan 3 Ay Ödemesiz Kredi Fırsatları Devam Ediyor

Konut kredilerinin yanı sıra birçok özel ve kamu bankası tarafından 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri de sunuluyor.

Faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan daire alacaklara müjde! 1.2-1.29 faiz oranıyla ev sahibi olabilirsiniz!

Hayat pahalılığının ve piyasalarda fiyatların artmasına bağlı olarak düşük faiz oranları ile 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunan bankaların bu kampanyalarına da ilgi giderek artıyor.

SON DAKİKA