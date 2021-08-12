A101'de oyun bağımlılarını ve Youtuberları cezbedecek ürünler raflarda! A101 12 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda dolu dolu fırsatlar!
A101 12 Ağustos aktüel kataloğu sabah saatlerinden itibaren merakla inceleniyor. Bugün raflarda yer alan indirimleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar A101 aktüel katoloğunu inceleyip alışveriş listesi hazırlamaya başladı. A101 aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında, Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, Samsung Cyclone Süpürge, Arzum Violet Epilasyon Aleti, Strong Ütü Masası, Piranha Stereo Hoparlör, Hascevher Düdüklü Tencere 5 Litre, Pexma 26 Jant 21 Vites Bisiklet, Piranha Full HD PC Kamera, Piranha Metal Fan, Piranha Led Işıklı Disko Topu yer alıyor. İşte A101 12 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!
12.08.2021 09:52
- Son Güncelleme: 12.08.2021 09:53
A101'de oyun bağımlılarını cezbedecek ürünler raflarda! A101 12 Ağustos 2021 aktüel kataloğuna dolu dolu fırsatlar! A101 aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında, Strong Ütü Masası, Piranha Stereo Hoparlör, Hascevher Düdüklü Tencere 5 Litre, Pexma 26 Jant 21 Vites Bisiklet, Piranha Full HD PC Kamera, Piranha Metal Fan, Piranha Led Işıklı Disko Topu Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, Samsung Cyclone Süpürge, Arzum Violet Epilasyon Aleti yer alıyor. İşte A101 12 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!
Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 999 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1.899 TL
Toshiba 55" Ultra HD 4K Smart Led Televizyon 4.299 TL