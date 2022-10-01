7000 gün prim, yaş şartından kurtulun! 1995-1997-1998-1999, 2008 ilk işe giriş tarihiyle emeklilik için EYT bekleme kaygısı yok!

Erken emeklilik müjdesi! İşçi, memur, Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur'lu yüzbinleri içeriyor! Her çalışanın hayali erken emekli olup maaşına kavuşmaktır. Ancak mevzuatlarda emekli olmanın 3 koşulu bulunuyor. Bunlar; yaş, yıl ve prim sayısı. Bazı durumlarda emeklilik öne çekilebiliyor. SGK'lı, Bağ-Kur'lu, memur fark etmiyor. Hepsi yararlanabiliyor. Erken emeklilik fırsatından yararlanmak için müracaat yapılması gerekiyor. Peki, kimler nasıl erken emekli olabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!