7000 gün prim, yaş şartından kurtulun! 1995-1997-1998-1999, 2008 ilk işe giriş tarihiyle emeklilik için EYT bekleme kaygısı yok!
Emekli olmak isteyenler için esas koşulların aynı anda sağlanması gerekiyor. Prim adedi, sigortalılık gün adedi ve yaş şartı. Fakat bu koşullar değişik etmenlere bağlı olarak şahsa özel değişebilir. Bizlerde bu bu değişiklıkların hangi koşullarda olma ihtimalini detaylandırdık. SGK'lı, Bağ-Kur'lu, memur fark etmiyor. Hepsi yararlanabiliyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler haberimizde...
01.10.2022 13:18 - Son Güncelleme: 01.10.2022 13:18
Erken emeklilik müjdesi! İşçi, memur, Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur'lu yüzbinleri içeriyor! Her çalışanın hayali erken emekli olup maaşına kavuşmaktır. Ancak mevzuatlarda emekli olmanın 3 koşulu bulunuyor. Bunlar; yaş, yıl ve prim sayısı. Bazı durumlarda emeklilik öne çekilebiliyor. SGK'lı, Bağ-Kur'lu, memur fark etmiyor. Hepsi yararlanabiliyor. Erken emeklilik fırsatından yararlanmak için müracaat yapılması gerekiyor. Peki, kimler nasıl erken emekli olabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!