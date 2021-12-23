Araç almak isteyenlerin yüzünü güldüren rakamlar! Fiyatlar alaşağı oldu! Yüzde 30'a varan indirim furyası: Volkswagen, SEAT, Skoda...

Araba fiyatları ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası araba fiyatlarında da etkileri görülmeye başlandı. Özellikle sıfır araç almak isteyenler için markalar fiyat güncellemelerine başladı. Liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı. Aralık ayında bazı modellerde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı. Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye koyuldu. Sektör temsilcileri indirimlerin devam edeceğini belirterek, "Kurdaki bu fiyatlarla bu aracın 2022 modeli 700 bin liradan satışa çıkar. Hal böyle olunca bu aracı 600-650 bin liralara kadar indirmek zorundalar. Fiyatlar nasıl 50 bin 50 bin çıktıysa 2-3 aya da aynı şekilde iner" şeklinde yorumlarda bulunuldu. İşte güncel araç fiyatları haberimizde!