Hesaplara ek 996 TL yatırılacak! Faiz paketi netleşti! Bankada parası olan herkese müjde: 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli kazanç tablosu!

Bankada parası olanlara sevindirici haber geldi. Hesaplarınıza ek 996 lira yatacak. Türk Lirası'na geçişi hızlandıracak adımlar atılmaya başlandu. Bu kapsamda oluşturulan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın tüm ayrınları netleşmiş oldu. Vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenirken, Merkez Bankası'nın politika faizi baz alınacak. Bu sisteme isteyen her banka katılabilecek. Haberimizde 100.000 TL üzerinden tüm vadelere göre örnek hesaplamalar yapıldı. Peki, Kur korumalı TL mevduat hesabu sistemi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar ve örnek ödeme tablosu haberimizde!