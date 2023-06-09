EYT’de kademeli emeklilik için net çizelge! Tablo A’dan Z’ye değişti! Çıraklık sigortası, 2000 2008 s. emeklilik, BAĞ-KUR tescil affı, 5000 prim şartları...

Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen yeni bir emeklilik reformu planı gündeme geldi. Bu reformla birlikte bazı konular tekrar ele alındı ve kademeli emeklilik seçeneği üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ayrıca küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik hakkını elde etmeleri için prim gün şartı düşürülecek.