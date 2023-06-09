EYT'de kademeli emeklilik için net çizelge! Tablo A'dan Z'ye değişti! Çıraklık sigortası, 2000 2008 s. emeklilik, BAĞ-KUR tescil affı, 5000 prim şartları...
Türkiye'de emeklilik sisteminde yapılan yeni bir reformla birlikte ilk olarak EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Özellikle Bağ-Kur'lular ve kadınlar için de yeni düzenlemelerin gündeme geleceği belirtiliyor. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar sürüyor. Öte yandan EYT'yi az farkla kaçıranlar için kademeli emeklilik konusu da gündemdeki bir başka konu oldu.
09.06.2023 09:47 - Son Güncelleme: 09.06.2023 09:47
Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen yeni bir emeklilik reformu planı gündeme geldi. Bu reformla birlikte bazı konular tekrar ele alındı ve kademeli emeklilik seçeneği üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ayrıca küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik hakkını elde etmeleri için prim gün şartı düşürülecek.