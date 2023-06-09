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Haberler Ekonomi EYT'de kademeli emeklilik için net çizelge! Tablo A'dan Z'ye değişti! Çıraklık sigortası, 2000 2008 s. emeklilik, BAĞ-KUR tescil affı, 5000 prim şartları...

EYT'de kademeli emeklilik için net çizelge! Tablo A'dan Z'ye değişti! Çıraklık sigortası, 2000 2008 s. emeklilik, BAĞ-KUR tescil affı, 5000 prim şartları...

Türkiye'de emeklilik sisteminde yapılan yeni bir reformla birlikte ilk olarak EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Özellikle Bağ-Kur'lular ve kadınlar için de yeni düzenlemelerin gündeme geleceği belirtiliyor. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar sürüyor. Öte yandan EYT'yi az farkla kaçıranlar için kademeli emeklilik konusu da gündemdeki bir başka konu oldu.

09.06.2023 09:47 - Son Güncelleme: 09.06.2023 09:47
EYT’de kademeli emeklilik için net çizelge! Tablo A’dan Z’ye değişti! Çıraklık sigortası, 2000 2008 s. emeklilik, BAĞ-KUR tescil affı, 5000 prim şartları...

Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen yeni bir emeklilik reformu planı gündeme geldi. Bu reformla birlikte bazı konular tekrar ele alındı ve kademeli emeklilik seçeneği üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ayrıca küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik hakkını elde etmeleri için prim gün şartı düşürülecek.

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EYT’de kademeli emeklilik için net çizelge! Tablo A’dan Z’ye değişti! Çıraklık sigortası, 2000 2008 s. emeklilik, BAĞ-KUR tescil affı, 5000 prim şartları...

Önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

EYT’de kademeli emeklilik için net çizelge! Tablo A’dan Z’ye değişti! Çıraklık sigortası, 2000 2008 s. emeklilik, BAĞ-KUR tescil affı, 5000 prim şartları...

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil olmak üzere küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek.

EYT’de kademeli emeklilik için net çizelge! Tablo A’dan Z’ye değişti! Çıraklık sigortası, 2000 2008 s. emeklilik, BAĞ-KUR tescil affı, 5000 prim şartları...

Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı prim ödeyenlerin de kapsama alınması bekleniyor.

EYT’de kademeli emeklilik için net çizelge! Tablo A’dan Z’ye değişti! Çıraklık sigortası, 2000 2008 s. emeklilik, BAĞ-KUR tescil affı, 5000 prim şartları...

KADINLARA PRİM DESTEĞİ
Meclis'e taşınacak bir başka düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak.

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