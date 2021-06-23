Memur olmak isteyenlere müjde! Onlarca kadro ilanı! İtfaiyeci, akademik personel, müfettiş, zabıta….
Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca kişi Devlet Personel Başkanlığı'nın açtığı kadroları ve ilanları anbean takip ediyor. Başkanlık, her gün ilanları yenilerken itfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
23.06.2021 11:11
- Son Güncelleme: 23.06.2021 11:12
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor