10 yıl içinde emekli... Erken yaşta emeklilik müjdesi için SSK - SGK ve Bağkur'un açıkladığı şartlar belli oldu!
Emekli olmak isteyen bazı vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu alanda sağladığı olanakları ve uygulamada olan haklarını tam olarak bilmiyorlar. 10 senelik çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik hakkında ise standart 3 emeklilik koşulunun yanı sıra ek şartlar bulunuyor. Malulen emeklilik müracaatı yapacak çalışan ister 4A Sosyal Sigortalar Kurumu ister 4B Bağ-Kur ister de 4C Emekli Sandığı kapsamında olsun sigortalı çalışmaya başlamasının üzerinden hesaplanıyor. Bunun yanında bu 10 yıllık süre içerisinde de en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olması lazım.
Çalışamayacak vaziyette hastalığı bulunanlara SGK yaş koşuluna bakılmadan emeklilik hakkı sağlıyor. Çalışanın yaşına bakılmadan yalnızca temel koşulların sağlanması vaziyetinde sağlanan bu hak ile erken emeklilik hakkı elde ediliyor. Çalışma yaşamında yer alan vatandaşlar seneler içinde yaşadıkları sağlık meseleleri sebebiyle çalışamayacak hale gelebililiyorlar. SGK bu cins bir vaziyet oluşması vaziyetinde ise çalışanlara erken emeklilik hakkı sağlıyor. Sağlık meseleleri kapsamında çalışanların yaşına bakmadan temel prim, sigortalılık gün koşulunun sağlanması vaziyetinde emeklilik hakkı elde ediliyor. 10 sene çalışmayla 3600 prim günüyle emekli olmak isteyen vatandaşların dikkat edecekleri ilk husus işe giriş tarihi. Bunun yanında çalışanların sağlamaları gereken bir değişik şart ise yaş koşulu.
1999 SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN KISMİ EMEKLİLİK
1999 yılı sonrası işe girenler için ise kısmi emeklilik uygulanıyor. Kısmi emeklilik sisteminde ise 15 yıllık süre 25 yıla, 3600 gün ise 4500 güne yükseliyor. Yani vatandaşlar 25 yıllık çalışma süreci ve 4500 gün prim ödemesiyle emekliik hakkı sağlıyorlar.