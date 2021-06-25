10 yıl içinde emekli... Erken yaşta emeklilik müjdesi için SSK - SGK ve Bağkur'un açıkladığı şartlar belli oldu!

Emekli olmak isteyen bazı vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu alanda sağladığı olanakları ve uygulamada olan haklarını tam olarak bilmiyorlar. 10 senelik çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik hakkında ise standart 3 emeklilik koşulunun yanı sıra ek şartlar bulunuyor. Malulen emeklilik müracaatı yapacak çalışan ister 4A Sosyal Sigortalar Kurumu ister 4B Bağ-Kur ister de 4C Emekli Sandığı kapsamında olsun sigortalı çalışmaya başlamasının üzerinden hesaplanıyor. Bunun yanında bu 10 yıllık süre içerisinde de en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olması lazım.

25.06.2021 08:08 - Son Güncelleme: 25.06.2021 08:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





