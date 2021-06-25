Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği! Elektrik ve gıda yardımı başvurular e-devletten yapılıyor! Dar gelirli aileler için süper destek!

Kira yardım tutar ödemeleri de her il için farklı bir şekilde veriliyor. Bu kira yardım ödemeleri için de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar arasından dar gelirli olanlara veriliyor. Ayrıca çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından riskli olarak isimlendirilmiş olan konutların tahliye edilmesi karşısında, ilgili olarak yer alan binalarda yaşananlar için de kira yardımları yapılması söz konusu olacak.