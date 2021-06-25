Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği! Elektrik ve gıda yardımı başvurular e-devletten yapılıyor! Dar gelirli aileler için süper destek!
Teker teker açıklandı! Dar gelirliere kira, elektrik ve gıda yardımları için detaylar belli oldu. Devlet kurumlarının sağladığı desteklerin, yardımların başında erzak ve kuru gıda yardımları geliyor. Bu destekler tek bir kurum üzerinden sağlanmayıp vatandaşların başvuruda bulunabileceği kurumlar bulunuyor. Evleri olmayan ve kiralarını ödemek konusunda zorluk çeken dar gelirli aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden yararlanmak için vatandaşların e-devlet üzerinden anlık olarak başvurularını yapabilecekler. Kira yardım tutar ödemeleri de her il için farklı bir şekilde veriliyor.
Evi olmayanlar için 1150 TL kira desteği başvurular e-devlette... Kira yardımı son dakika haberleri araştırılıyor. Konutları olmayan ve kiralarını ödemek mevzusunda güçlük çeken dar kazançlı aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden faydalanmak için kişiler e-devlet üzerinden anlık olarak müracaatlarını yapabilecekler. Bu süreçler içerisinde konutları olmayan ve kirada oturan vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardımı veriliyor.
Bir yandan da riskli olarak isimlendirilmesi yapılan binalarda yaşamlarına devam eden kişiler de kira destek ödemeleri alabilecekler. Barınma giderlerini karşılamak konusunda güçlük çeken vatandaşların barınma ihtiyaçlarını çekebilmek için yerel yönetimlerle belirli bir şekilde vakıflar tarafından karşılanması söz konusu olacaktır.
Kira yardım tutar ödemeleri de her il için farklı bir şekilde veriliyor. Bu kira yardım ödemeleri için de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar arasından dar gelirli olanlara veriliyor. Ayrıca çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından riskli olarak isimlendirilmiş olan konutların tahliye edilmesi karşısında, ilgili olarak yer alan binalarda yaşananlar için de kira yardımları yapılması söz konusu olacak.
Kira yardım ödemesi veren kurumlar…
2021 yılı içerisinde sosyal yardımlaşma adı altında devlet tarafındankira destek veren kurumlar ve özel kurumlardan hangileri olduğu açıklandı. Bakanlık ya da devlet kurumlarının yanı sıra bir yandan da belirli şirketler ile beraber belediyeler, vakıflar ile kişiler de bu anlarda destekler vermeye devam ediyor.