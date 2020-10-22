Memur olmak isteyenlere müjde! Onlarca devlet kurumundan personel ilanı!
Milyonlarca kişi devlet kurumlarında çalışma hayali kurarken müjdeli haber geldi. Devlette istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere birçok ilan açıldı. İşte detaylar…
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
2 UZMAN 1 İÇ DENETÇİ ALACAK(GÜNCEL İLAN)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
50 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ANKARA KALKINMA AJANSI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
1 İÇ DENETÇİ ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
67 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK