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Memur olmak isteyenlere müjde! Onlarca devlet kurumundan personel ilanı!

Milyonlarca kişi devlet kurumlarında çalışma hayali kurarken müjdeli haber geldi. Devlette istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere birçok ilan açıldı. İşte detaylar…

22.10.2020 09:00 - Son Güncelleme: 22.10.2020 09:00
Memur olmak isteyenlere müjde! Onlarca devlet kurumundan personel ilanı!

Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.

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Memur olmak isteyenlere müjde! Onlarca devlet kurumundan personel ilanı!

İşte o ilanlar

M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

1 ENGELLİ, 1 TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

1 ENGELLİ OLMAK ÜZERE 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Memur olmak isteyenlere müjde! Onlarca devlet kurumundan personel ilanı!

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

2 UZMAN 1 İÇ DENETÇİ ALACAK(GÜNCEL İLAN)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Memur olmak isteyenlere müjde! Onlarca devlet kurumundan personel ilanı!

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

50 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ANKARA KALKINMA AJANSI

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Memur olmak isteyenlere müjde! Onlarca devlet kurumundan personel ilanı!

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

1 İÇ DENETÇİ ALACAK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

67 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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