SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İşte madde madde yeni istihdam destekleri

*28 Temmuz'da yayınlanan yasa ile işyerlerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edildi. Bu kapsamda da sigortalı ve işveren paylarının tamamını 3 ay boyunca ve 2020'nin Aralık sonuna kadar devlet karşılıyor.



İki ay içinde 159 bin işyeri ve 1.2 milyon çalışan, normalleşme desteğinden yararlandı. Destek süresi bu yılın sonunda bitiyor. İşte yasa tasarısı ile normalleşme desteği 2021'nin haziran ayına uzatılacak.