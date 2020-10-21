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SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İşte madde madde yeni istihdam destekleri

Son dakika haberi! Çalışanları ve işverenleri ilgilendiren istihdam teşviklerini kapsayan kanun tasarısı Meclis'e gönderildi. Kısa çalışma ödeneği uzuyor, işten çıkardığı çalışanını geri alana destek geliyor, 25 yaş altı ile 50 yaş üzeri olanlar süreli çalışacak. Peki, yeni desteklerden kimler yararlanacak? Çalışan ve işverenleri ilgilendiren yeni tasarı neleri kapsıyor? Vatandaşlar, desteklerden nasıl yararlanacak? İşte madde madde yeni istihdam destekleri...

21.10.2020 08:07 - Son Güncelleme: 21.10.2020 08:07
SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İşte madde madde yeni istihdam destekleri

İstihdam teşviklerini içeren Kanun Tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarıda salgın döneminde çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren maddeler var. Hürriyet'in haberine göre, bu kapsamda hem mevcut istihdam desteklerinin süresi uzatılıyor hem de yeni teşvikler geliyor. Özellikle de yeni istihdam yaratan işverenlere önümüzdeki dönemde ciddi destek verilecek.

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SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İşte madde madde yeni istihdam destekleri

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZUYOR
*Kısa çalışma ödeneği 2021'nin Haziran ayına kadar devam edecek.

*İşten ayrılıp, işsizlik ödeneği alanların, ayrıldıkları tarihten itibaren 90 gün içinde işe girmeleri ve bir yıl boyunca kesintisiz çalışmaları halinde sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İşte madde madde yeni istihdam destekleri

*Kanun tasarısı yasalaşırsa, işten çıkardığı kişileri işe geri alan işverenlere günlük 44.15 lira, aylık 1.324 lira destek verilecek.

SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İşte madde madde yeni istihdam destekleri

*Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanları istihdam eden işverenlere sosyal güvenlik primi işveren payı İşsizlik Sigortası Fonun'dan karşılanıyor. En düşük teşvik tutarı ise 603 lira. Bu destek 2020'nin sonunda bitiyordu. Meclis'teki tasarı yasalaşırsa teşvik 2023 yılına uzayacak.

*2018 yılında uygulamaya giren ilave istihdam desteği ile işverenler prim teşviklerinden yararlanıyordu. Destek 2020'nin sonunda bitiyor. Bu süre 2023 yılına uzatılacak. Aynı şekilde gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği de 2023'e uzatılıyor.

SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İşte madde madde yeni istihdam destekleri

*28 Temmuz'da yayınlanan yasa ile işyerlerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edildi. Bu kapsamda da sigortalı ve işveren paylarının tamamını 3 ay boyunca ve 2020'nin Aralık sonuna kadar devlet karşılıyor.

İki ay içinde 159 bin işyeri ve 1.2 milyon çalışan, normalleşme desteğinden yararlandı. Destek süresi bu yılın sonunda bitiyor. İşte yasa tasarısı ile normalleşme desteği 2021'nin haziran ayına uzatılacak.

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