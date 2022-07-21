Memur olmak isteyenler dikkat! Araştırma görevlisi diğer kamu kurumlarına naklen atanabilir mi? İcra müdür yardımcısı belediyelere müdür olarak atanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.