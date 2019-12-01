Bankalara borcu olanlar dikkat İşte kara listeden çıkmanın yolu

YENİDEN KREDİ VE KART

İndirim ve taksit imkanı sunuluyor mu?

Borca ve müşterinin ödeme gücüne göre ve BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor.



Varlık yönetim şirketlerine olan borcun ödenmesi avantajlı mı? Neden?

Bu şirketler sayesinde müşteriler daha esnek koşullarla ödeme imkanı bularak bankalardan tekrar faydalanabilecek duruma gelir. Sicillerini temizleyerek yeni kredi kullanabilir.