Bankalara borcu olanlar dikkat İşte kara listeden çıkmanın yolu
Kredi ve kredi kartı borçları uzun süre ödenmediği zaman bankalar tarafından varlık yönetim şirketlerine devrediliyor. Bu borcu kapatmak isteyen vatandaşlar için bu şirketler, esnek ödeme planı ve indirim yapabiliyor. Borcunu ödeyenler ise kara listeden çıkarak yeniden kredi çekme şansına sahip olabiliyor. İşte detaylar...
ÖDEME PLANI MADDİ DURUMA GÖRE
Milyarlarca liralık kredi borcunu tahsil etme yetkisi bankalardan, varlık yönetim şirketlerine geçmiş durumda. Posta'nın haberine göre kronik hale gelen bu borçları şirketler, ödeme kolaylıkları sağlayarak yasalar çerçevesinde kapatmanın ve çözüm yaratmanın peşinde. Şirketler borçu vatandaşla irtibata geçtiğinden uygun bir ödeme planı sunuyor. Ödeme planı tamamen kişinin maddi durumuna göre dizayn ediliyor. Devredilen borçlar ve yasal olarak izlenecek süreçle ilgili sorularımızı Varlık Yönetim Şirketleri Derneği'ne sorduk. İşte merak edilen soru ve cevaplar...
YENİDEN KREDİ VE KART
İndirim ve taksit imkanı sunuluyor mu?
Borca ve müşterinin ödeme gücüne göre ve BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor.
Varlık yönetim şirketlerine olan borcun ödenmesi avantajlı mı? Neden?
Bu şirketler sayesinde müşteriler daha esnek koşullarla ödeme imkanı bularak bankalardan tekrar faydalanabilecek duruma gelir. Sicillerini temizleyerek yeni kredi kullanabilir.
Borcunu ödeyen kişi, kara listeden çıkıyor mu?
Evet. Ödeme tamamlanınca ibraname ile borçlu kişi yeniden finansal özgürlüğüne kavuşuyor. Borcun kapandığına dair bildirim Kredi Kayıt Bürosu'na varlık yönetim şirketi tarafından bildiriliyor. Dolayısıyla müşteri diğer bankacılık işlemleri talepleri için bu tarihten sonra bankalarla iletişime geçebilir.
Borcunu temizleyenin kredi notu artar mı?
Kredi notunun güncellenmesi zaman alabilir. Fakat borcun kapandığı bilgisi finansal kuruluşlarla paylaşıldığı için müşteriler tekrar kredi ve kredi kartı talep edebilir konuma gelebiliyor. Bu noktadan sonra kredinin onaylanması ilgili bankanın kredi değerlendirme süreçleriyle bağlantılı.