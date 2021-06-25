Memur olma hayali kuranlar için çarpıcı açıklama: Devlet bünyesinde istihdam etmek için yüzlerce personel alımı…
25 Haziran memur alım ilanları: Peş peşe personel alım açıklamaları yapıldı. Devlet kapsamında çalışma yaşamına başlamak isteyen yurttaşlar için müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu yaşanan zorlu anlar içinde suratlarca kadro açıldı. İtfaiyeci alımlarından öğretim azası alımlarına, mühendislerden belediye personel alımlarına varana kadar bir hayli alım yapılacak. TÜBİTAK insan kaynakları gibi bir hayli alanda çalışma yaşamına devam etmek isteyen şahıslara KPSS koşullu ya da koşulsuz olarak bir hayli iş duyuruyu açıldı.
Devlet personel başkanlığı aracılığı ile açılan kadrolar ile beraber ilanların takiplerini yapan memur adayları için uzun zamandır beklenen müjdeli haberler geldi. İtfaiyeci alımlarından öğretim üyesi alımlarına, mühendislerden belediye personel alımlarına, akademik personelden işçiye varana kadar birçok alım yapılacağına dair açıklamalar geldi. Devlet personel başkanlığı tarafından açılan ilanlara bakılarak gerekli şartları yerine getiren herkes anlık olarak başvurularını yapabilirler.
Bu açıklamalar sırasında; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alımları yapacak.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alımları yapacak.
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alımları yapacak.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 3 Personel alımları yapacak.