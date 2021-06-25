Memur olma hayali kuranlar için çarpıcı açıklama: Devlet bünyesinde istihdam etmek için yüzlerce personel alımı…

25 Haziran memur alım ilanları: Peş peşe personel alım açıklamaları yapıldı. Devlet kapsamında çalışma yaşamına başlamak isteyen yurttaşlar için müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu yaşanan zorlu anlar içinde suratlarca kadro açıldı. İtfaiyeci alımlarından öğretim azası alımlarına, mühendislerden belediye personel alımlarına varana kadar bir hayli alım yapılacak. TÜBİTAK insan kaynakları gibi bir hayli alanda çalışma yaşamına devam etmek isteyen şahıslara KPSS koşullu ya da koşulsuz olarak bir hayli iş duyuruyu açıldı.

25.06.2021 08:59 - Son Güncelleme: 25.06.2021 09:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





