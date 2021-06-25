Altın fiyatları yüreklerin hoplamasına neden oldu! Kuyumcular ve vatandaşlar şaşkına döndü! 18-22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, altın kaç TL?

Altın fiyatları son haliyle yüreklerin hoplamasına neden oldu. Görenlerin adeta eli kolu titredi, ne yapacağını bilemez hale geldi. Böyle bir fiyat hiç olmadı; olmadı! Adeta kuyumcular ve vatandaşlar birbirine girdi, ortalık karışırken altın fiyatları ise gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri sabahın ilk saatlerinden itibaren merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 18-22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, altın kaç TL? İşte son alış satış fiyatları