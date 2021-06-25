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İŞKUR’dan işsiz kalanlara müjde: Asgari ücret ile çalışma hayatına devam eden herkes anında 1420 TL ödeme alabilecek…

Ve belli oldu! Ardı ardına açıklama yapıldı. Milyonlarca vatandaş ülkemizde asgari ücretle çalışıyor. Korona virüs salgın süreçleri içerisinde işsizlik ile surat surata kalan bir hayli kişiye işsizlik ücreti ödemeleri verildi. İŞKUR aracılığı ile gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman sigortalı olan işsizler için kanunlarda yer alan koşulları taşımaları mevzubahisi olursa işsiz kalınan süreç içerisinde ödemeler verilecek. İşsizlik maaşı hesaplanırken, işçinin sigortasının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır.

25.06.2021 09:20 - Son Güncelleme: 25.06.2021 09:20
İŞKUR’dan işsiz kalanlara müjde: Asgari ücret ile çalışma hayatına devam eden herkes anında 1420 TL ödeme alabilecek…

Milyonlarca vatandaşın ülkemizde asgari ücret ile çalışma hayatına devam ediyor olması dikkatleri çekiyor. Korona virüs salgın süreçleri içerisinde işsizlik ile yüz yüze kalan birçok vatandaşa işsizlik maaşı ödemeleri verildi. Son 4 aylık prime esas kazançların aylık ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL işsizlik maaşı alıyordu. 2021 yılında alınacak en düşük maaş miktarı ise 1420 TL olarak açıklandı. İşsizlik maaşı, ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

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İŞKUR’dan işsiz kalanlara müjde: Asgari ücret ile çalışma hayatına devam eden herkes anında 1420 TL ödeme alabilecek…

Vatandaşlar tarafından en merak edilen konulardan bir tanesi de işsizlik maaşları olarak dikkatleri çekmeye başladı. 2021 yılı içerisinde ödemelerin ne kadar olacağını merak ederken asgari ücretle çalışanlar için 1420 TL olarak verile ödemeler en fazla 2 bin 840 TL olarak veriliyor.

İŞKUR’dan işsiz kalanlara müjde: Asgari ücret ile çalışma hayatına devam eden herkes anında 1420 TL ödeme alabilecek…

Fakat işsizlik maaşlarından faydalanma düşüncesinde olan kişilerin belirli şartlara sahip olması gerekiyor. Aranan şartlara bakılacak olduğu zaman bunlar netlik kazandı.

İŞKUR’dan işsiz kalanlara müjde: Asgari ücret ile çalışma hayatına devam eden herkes anında 1420 TL ödeme alabilecek…

İşsizlik maaşı ne kadar?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL işsizlik maaşı alıyordu. 2021 yılında alınacak en düşük maaş miktarı ise 1420 TL olarak açıklandı. İşsizlik maaşı, ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

İŞKUR’dan işsiz kalanlara müjde: Asgari ücret ile çalışma hayatına devam eden herkes anında 1420 TL ödeme alabilecek…

Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya

Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya

Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.