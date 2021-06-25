İŞKUR’dan işsiz kalanlara müjde: Asgari ücret ile çalışma hayatına devam eden herkes anında 1420 TL ödeme alabilecek…
Ve belli oldu! Ardı ardına açıklama yapıldı. Milyonlarca vatandaş ülkemizde asgari ücretle çalışıyor. Korona virüs salgın süreçleri içerisinde işsizlik ile surat surata kalan bir hayli kişiye işsizlik ücreti ödemeleri verildi. İŞKUR aracılığı ile gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman sigortalı olan işsizler için kanunlarda yer alan koşulları taşımaları mevzubahisi olursa işsiz kalınan süreç içerisinde ödemeler verilecek. İşsizlik maaşı hesaplanırken, işçinin sigortasının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır.
Milyonlarca vatandaşın ülkemizde asgari ücret ile çalışma hayatına devam ediyor olması dikkatleri çekiyor. Korona virüs salgın süreçleri içerisinde işsizlik ile yüz yüze kalan birçok vatandaşa işsizlik maaşı ödemeleri verildi. Son 4 aylık prime esas kazançların aylık ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL işsizlik maaşı alıyordu. 2021 yılında alınacak en düşük maaş miktarı ise 1420 TL olarak açıklandı. İşsizlik maaşı, ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.