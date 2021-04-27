Dar gelirlilere ev müjdesi! TOKİ'den 562 TL taksitle, 180 ay vadeli 2+1 136.462 liradan satılık sıfır konut projesi ilanı!

Tek tek açıklandı! Dar gelirlilere ev müjdesi! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. Ev sahibi olma hayali olan vatandaşlar TOKİ'nin sosyal konutlarından faydalanıp TOKİ emekli evleri, TOKİ alt gelir grubu evleri, TOKİ şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar için evlerin şartlarını öğrenip bu fırsattan yararlanmak istiyor. Türkiye'de konuta ilişkin talep her geçen gün yükseliyor. Artan nüfusla birlikte konut ihtiyacı her geçen gün yükseliş gösteriyor. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde binlerce konut oldukça makul fiyatlardan yeni sahiplerini buluyor.

27.04.2021 08:18 - Son Güncelleme: 27.04.2021 08:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





