Ehliyeti olanlar başvuru yapmayı unutmayın! 4.000 dolar maaşla yurt dışında çalışma fırsatı! Danimarka, Amerika, Kanada işçi alımı…

İngiltere, Almanya, Finlandiya, Kanada, Katar gibi ülkelerin işçi alımlarının ardından Amerika'da bu listeye eklendi ve Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear işçi bulabilmek için maaşların arttırıldığını ve teşviklerin sağlanmaya başlanıldığını duyurmuştu. ABD'de şoför olarak çalışmak isteyen ehliyeti olan vatandaşlar konuya yoğun ilgi gösteriyor. Kasım ayında ABD'de de şoför açığının 80 bini bulduğu öğrenilmişti. 4.000 dolar maaşla yurtdışında iş şansı nasıl elde edilir, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!