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Haberler Ekonomi Ehliyeti olanlar başvuru yapmayı unutmayın! 4.000 dolar maaşla yurt dışında çalışma fırsatı! Danimarka, Amerika, Kanada işçi alımı…

Ehliyeti olanlar başvuru yapmayı unutmayın! 4.000 dolar maaşla yurt dışında çalışma fırsatı! Danimarka, Amerika, Kanada işçi alımı…

Daha fazla paralar kazanmak ya da yurt dışında yaşamak isteyenler işçi alımları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 4.000 dolar maaşla yurtdışında kariyer fırsatı yoğun ilgi gördü ve ehliyetiniz varsa siz de başvuru yapabilirsiniz. Danimarka, Katar, Kanada ülkeleri işçi alımına ihtiyaç duyduğunu belirtmiş ve peşpeşe açıklamalar gelmişti. Şimdi bu ülkelere Amerika da eklendi ve şoför alımı yapacak. Diğer ülkelerde de şoförlüğün yanı sıra farklı meslek kollarında çalışmanız mümkün. İşte ayrıntılar!

08.12.2021 08:18 - Son Güncelleme: 08.12.2021 08:18
4.000 dolar maaşla yurtdışında iş şansı! Ehliyetiniz varsa başvuru yapabilirsiniz! Danimarka, Amerika, Katar işçi alımı…

İngiltere, Almanya, Finlandiya, Kanada, Katar gibi ülkelerin işçi alımlarının ardından Amerika'da bu listeye eklendi ve Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear işçi bulabilmek için maaşların arttırıldığını ve teşviklerin sağlanmaya başlanıldığını duyurmuştu. ABD'de şoför olarak çalışmak isteyen ehliyeti olan vatandaşlar konuya yoğun ilgi gösteriyor. Kasım ayında ABD'de de şoför açığının 80 bini bulduğu öğrenilmişti. 4.000 dolar maaşla yurtdışında iş şansı nasıl elde edilir, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!

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4.000 dolar maaşla yurtdışında iş şansı! Ehliyetiniz varsa başvuru yapabilirsiniz! Danimarka, Amerika, Katar işçi alımı…

ŞOFÖR AÇIĞI 80 BİNE VARDI!

Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear ülkedeki işçi sorunu hakkında açıklamalarda bulundu. Şoför ihtiyacının sürekli arttığını belirten Spear pandemi öncesinde 61 bin olan şoför açığının salgının etkileriyle birlikte yüzde 30 arttığını söyledi.

4.000 dolar maaşla yurtdışında iş şansı! Ehliyetiniz varsa başvuru yapabilirsiniz! Danimarka, Amerika, Katar işçi alımı…

Ülkede şuanda 81 dolayında şoför açığı olduğunu aktaran Spear salgın nedeniyle çok sayıda şoförün emekliye ayrıldığını bunun yanında tüketicilerinde taleplerinin arttığını anlattı. ABD Başkanı Joe Biden'in California limanlarında yığılan konteynerlerin dağıtımı için 7/24 çalışılması emri verdiğini hatırlatan Spear, dolayısıyla sorunun giderek büyüdüğünü belirtti. Sorun düzelmediği taktirde de işçi açığı önümüzdeki son on yılda 160.000'e ulaşabilir.

4.000 dolar maaşla yurtdışında iş şansı! Ehliyetiniz varsa başvuru yapabilirsiniz! Danimarka, Amerika, Katar işçi alımı…

İŞÇİ BULABİLMEK İÇİN HER YOL DENENİYOR!

Ülkedeki şoför sorununun başlamasıyla birlikte ticari ehliyet almak için başvuruda bulunanların sayısında artış yaşandı. Nedeni ise şoför açığı nedeniyle maaşların yükseltimlesi ve teşviklerin yapılması olarak görülüyor.

4.000 dolar maaşla yurtdışında iş şansı! Ehliyetiniz varsa başvuru yapabilirsiniz! Danimarka, Amerika, Katar işçi alımı…

ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu, kamyon şoförlerinin yıllık ortalama maaşlarının 47 bin 130 dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Nakliye operatörlerinin bonusları ise 10 bin doları bulabiliyor.

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