Memur maaşları 10 Mayıs'ta yatar mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak?
Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşlarının Ramazan Bayramı'ndan önce yatıp yatmayacağı milyonlarca memurun merak ettiği konulardan birisi. Memurlar geçtiğimiz yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler almıştı. Gözler bu yılki Ramazan Bayramı öncesine çevrildi. Kamu kurumlarında 9 günlük tatil kararının ardından memur maaşlarının erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları 10 Mayıs'ta yatar mı?
Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları 10 Mayıs'ta yatar mı? Memur maaşlarının ne zaman yatacağı gündemde sık sık sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala memur maaşlarının ne zaman yatacağı da sorgulanıyor. Peki 2021 Mayıs ayında memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları 10 Mayıs'ta yatar mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı. Esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tutarının 1000 liradan 1100 liraya çıktığını açıkladı.Memur maaşlarının ödeneceği tarih kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, memur maaşları 10 Mayıs tarihine ödenecek.
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükselmişti.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.