2. el araçlarda fırsat kapıda! Alma dönemi geldi de geçiyor! Fiyatlarda artış sinyali...
2. el araç almak isteyen vatandaşlar dikkat! Sektör temsilcileri 2. el araç fiyatları hakkında uyarılarda bulunuyor. Araç almak isteyenler için geldi de geçiyor dönemi olabilir. Araç tedarikinde sorun yaşanması halinde 2. el araç fiyatlarında artış yaşanabilir. Bulunurluk konusunu ve alım iştahını ay sonu veya haziran başında değerlendirmek daha doğru olacak.
2. el araç almak isteyen vatandaşları ilgilendiren önemli haber! 2. el araç piyasasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Ancak uzmanlara göre 2. el araçlarda bulunurluk sıkıntısı yaşanmasıyla birlikte fiyatların artabileceği belirtiliyor. Tam kapanma ve bayram tatili nedeniyle üretime ara verilmesi sektörü olumsuz etkileyebilir. Peki 2. el araç fiyatları nasıl olacak? İşte detaylar...
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde 2. el fiyatlarının tekrar yukarı doğru yükselebileceğini belirterek, "Çünkü geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz." dedi.
Mersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarıyla beraber otomobil alım iştahının tekrar artış gösterebileceğini kaydetti. Mersin, "Ancak araç tedarikinde bir sorun yaşanırsa çok yüksek bir talep olsa dahi araba olmadıktan sonra satamayacağız. Bu durum da 2. el piyasasını etkileyecektir. 2. ele talep olacaktır.