Aralık 2022 1,2,3,4,5 litrelik, teneke yağ kaç TL oldu? ŞOK, A101, BİM, Migros'ta EN UCUZ sıvı yağ fiyatı... Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ!
Ayçiçek yağı fiyatları 2 Aralık 2022 tarihi itibariyle düştü. A101, ŞOK, Migros'ta bu hafta 1,2,3,4,5 litrelik ayçiçek yağları ucuz fiyata satılıyor. Yudum, Sırma, Bizim, Orkide, Abalı, Kırlangıç, Komili, Turna, Evin, Dare, Vera marka sıvı yağ kullananlar buraya! Peki en ucuz ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Aralık 2022 1,2,3,4,5 litrelik, teneke yağ fiyat listesi...
02.12.2022 10:41 - Son Güncelleme: 02.12.2022 10:42
Marketlerin en ucuz ayçiçek yağı fiyatları az evvel belli oldu. Vatandaşlar teneke ve litrelik ayçiçek yağını en uygun fiyata hangi marketten alabileceklerini merak ediyor. Peki 2 Aralık 2022 1,2,3,4,5 litrelik, teneke yağ kaç TL oldu? İşte ŞOK, A101, BİM, Migros'ta EN UCUZ sıvı yağ fiyatı...